Angelina Jolie modela el outfit definitivo para las mujeres mayores de 40 años

Angelina Jolie es una actriz, directora, productora, empresaria y filántropa estadounidense que se destaca no sólo por sus películas, sino también por ser una defensora de los derechos humanos y ser embajadora de las Naciones Unidas. La ahora ex esposa de Brad Pitt se encuentra disfrutando de su vida como soltera a sus 47 años y no ha perdido el lujo ni la elegancia, por lo que es común verla luciendo looks elegantes. En los últimos días, se robó todas las miradas por su look en un almuerzo y por estar acompañado de alguien particular.

Para poder mantenerse en forma a los 47 años, Angelina Jolie lleva adelante una estricta rutina de entrenamientos, que es supervisada por una persona que conoce bien lo que quiere la ex esposa de Brad Pitt. La actriz y productora no elige ni el cardio ni tampoco del gimnasio, sino que centra su entrenamiento en el kickboxing y en yoga. Además, es muy estricta con su alimentación y también con la de sus hijos.

Luego del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, la actriz comenzó a disfrutar de su etapa como soltera y en primer lugar se la asoció al actor Paul Mescal, pero al parecer la actriz estadounidense habría encontrado el amor en otra persona. Se trata del multimillonario David Mayer de Rothschild de 44 años.

El elegante look de Angelina Jolie en un almuerzo

Angelina Jolie fue vista con el ecologista y aventurero David Mayer de Rothschild en un almuerzo y lo que llamó la atención no sólo fue verlos a ambos disfrutar de un encuentro, sino también el look que eligió la actriz para la ocasión. Fue el diario Six Page quien difundió las imágenes y se puede ver a la protagonista de ‘Maléfica’ luciendo un elegante vestido negro sin recortes que cubría todo su cuerpo.

Para complementar este look, Angelina Jolie decidió dejarse el cabello suelto y lentes de sol. Mientras que su presunta cita lució un pantalón azul marino, una chaqueta, una camisa gris, mocasines negros y calcetines de raya. ¿Será el multimillonario la nueva pareja de la ex de Brad Pitt? Sin embargo, otros aseguraron que podría haberse tratado de una reunión por proyectos humanitarios.

