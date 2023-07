Así puedes utilizar el kétchup para quitar el color verde de tu cabello tras meterte a la piscina

El cabello rubio jamás estará pasado de moda y a pesar de que es uno de los colores más utilizados a nivel mundial, lo cierto es que es una de las elecciones más complicadas a la hora de cuidar, no sólo en términos del maltrato del cabello, sino también respecto al color mismo.

Por ejemplo, tras nadar en una alberca durante el verano, el color del cabello puede cambiar, especialmente estos matices tan claros cobran un matiz verde, pues recordemos que para conseguir mechas claras en el cabello estas se someten a un proceso químico de decoloración con peróxido, lo que al ser expuesto con el cloro cambia su tonalidad.

Las albercas contienen cloro y eso daña tu cabello. Foto: Freepik

¿Cómo quitar el verde del cabello con Ketchup?

El truco para quitar el verde grinch de tu cabello tras darte un buen chapuzón, lo que debes hacer es ponerte una mascarilla de salsa de tomate, es decir Ketchup. Para quitar el color no deseado de tu melena, separa tu cabello en mechones y con una brocha comienza a esparcir el ketchup previamente vertido en un recipiente.

Para que el efecto sea en cada cabello, apóyate de un peine para esparcir la salsa de tomate en cada mechón y posteriormente déjalo actuar por aproximadamente 10 minutos para posteriormente retirar todo con agua tibia y aplicar tu proceso de lavado normal en el cabello.

La salsa de tomate contiene antioxidantes y vitamina c.

Foto: Freepik

¿Por qué el Ketchup quita el color verde del cabello?

El vinagre presente en el ketchup es ácido acético, que es una sustancia ácida. Se cree que este puede ayudar a contrarrestar el efecto del cloro en el cabello y ayudar a eliminar los minerales que causan el color verdoso.

Además, los tomates contienen antioxidantes y vitamina C, que podrían tener propiedades beneficiosas para el cabello. Algunas personas creen que estos nutrientes pueden ayudar a eliminar los residuos de cloro y restaurar el brillo y la suavidad del cabello.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ketchup no es un producto diseñado específicamente para el cuidado del cabello, y su eficacia para eliminar el color verdoso es cuestionable. Además, esta salsa contiene otros ingredientes como azúcares y colorantes que pueden no ser adecuados para el cabello, es por eso que no debes abusar de esta mascarilla, solo utilizarla cuando sea extremadamente necesario.

