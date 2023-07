El microbikini de red con el que Fey paralizó las tendencias de verano: FOTOS

El verano se encuentra en su máximo punto de disfrute y es que además de un clima caluroso, trae consigo la temporada vacacional que sin duda se debe de disfrutar desde la playa y con días de descanso; sin embargo, para la ocasión no podemos olvidarnos de aspectos básicos que van en la maleta. Nos referimos a la ropa con la cual crear los mejores looks y arrebatar miradas; entre la selección no pueden faltar los bikinis más chic y si necesitas inspiración, Fey es el mejor referente.

La tarde de este domingo, Fey sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sorprendente lección de moda al renovar las tendencias del verano gracias a un glamuroso microbikini de red con el que demostró que el balance entre lo elegante y lo sensual se puede lograr con mucha facilidad. Por supuesto, la cantante también dio algunos otros consejos de estilo al demostrar que las transparencias son la apuesta más chic del verano, en especial si se lucen en la versión más colorida con prendas trendy.

FOTOS: Fey se luce en un cautivador microbikini negro de red

De acuerdo con la deslumbrante cátedra de moda de la intérprete de "Azúcar amargo", lo ideal para triunfar en este verano es llevar las tendencias al siguiente nivel y así coronarse como toda una fashionsita. Para ello recuperó la fiebre por las piezas mini que resultan muy reveladoras y que además son magníficas para lucir la figura, en especial si de un vientre plano y cintura pequeña se trata.

Fey se lució este domingo. (Foto: IG @fey)

En las fotos que compartió en su perfil oficial se le ve lucir un microbikini en el que destaca una base nude acompañada por una red negra que le da el toque más moderno y juvenil de la temporada, y que sin duda pueden usar las mujeres que al igual que Fey tienen 50 años o más. Además de estos detalles, la famosa cantante demostró que los bottoms se llevan de tiro bajo para causar sensación y hacer más icónico el atuendo.

Por otro lado, para el top del traje de baño basta el estilo clásico y que nunca pasa de moda con copas triangulares que conforman un discreto escote en "V", la apuesta que cada verano se ve en la playa. Por supuesto, el truco está en llevar el mismo estilo y ante ello no perdió la oportunidad de seguir luciendo la red.

Finalmente, para combinar un microbikini de moda como este, Fey se sumó a la fiebre de los kimonos con un diseño largo y anudado justo por el centro para mantener la discreción, pero sin cubrir por completo la figura para conseguir una imagen más coqueta. Para esta otra prenda, la cantante eligió las transparencias en color rosa, el preferido del momento y con el que se logra con facilidad el barbiecore.

En microbikini presumió su vientre plano. (Foto: IG @fey)

Al posar en distintas locaciones, pero con su outfit playero y fresco, Fey también dejó en claro que este verano hay que lucir algunos accesorios que eleven el atuendo, pues no bastan las sandalias más cómodas o glamurosas, sino que también hace falta un sombrero de palma en una versión exagerada que te convierta en la sensación de la playa. ¿Le robarías el estilo?