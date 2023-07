Consigue un vientre plano después de los 50 años con este ejercicio de menos de 10 minutos

El verano ya está aquí y con él también llega la esperad temporada vacacional en la que una escapada a la playa es indispensable, tanto para disfrutar del mar y el calor, como para presumir que los propósitos que se hicieron el 31 de diciembre del año pasado sí se cumplieron. Uno de los más conocidos es el hacer ejercicio y bajar de peso, y los looks en trajes de baño de la época dejan ver si se cumplió o no la meta.

Así que sí eres de las personas que quieren presumir que cumplió sus propósitos de Año Nuevo debes de comenzar a ponerte en forma con una rutina de ejercicio con la que en menos de 10 minutos lograrás conseguir quemar grasa abdominal y tonificar hasta conseguir el famoso vientre plano que es difícil de conseguir. La mejor aparte es que esta apuesta se puede realizar sin importar la edad e incluso después de los 50 años, cuando al cuerpo le es más complejo ponerse en forma.

Rutina de ejercicio para conseguir abdomen plano: VIDEO

Si quieres iniciar tu transformación o entrar al mundo fitness esta rutina es perfecta para ti y un detalle que no puede pasar inadvertido es que sólo se necesitan menos de 10 minutos para trabajar el abdomen hasta conseguir el vientre plano, así que no hay pretexto para no realizarla todos los días, pues se puede hacer en cualquier momento libre que tengas. ¿Lo pones a prueba?

Esta rutina es perfecta para mujeres maduras. (Foto: Pexels)

Fue la influencer fitness de Virtual GYM quien compartió todos los detalles para que en sólo 8 minutos consigas una transformación entera en tu figura, desde casa, en poco tiempo y sin importar tu edad; aunque esta apuesta es de bajo impacto debes de tomar en cuenta que necesitas realizarla desde el piso para trabajar de mejor manera la zona. Asimismo, una buena alimentación y hábitos saludables te llevarán a conseguir los resultados en menor tiempo. Lo único que tienes que hacer es:

Abdominales con las piernas elevadas. Abdominales laterales tratando de tocar el codo con la rodilla opuesta. Abdominales con las piernas estiradas en el aire formando un ángulo de 90 grados con todo tu cuerpo mientras tu espalda se mantiene en el piso. En la misma posición apoya una de tus piernas y la otra queda estirada para subir y bajar, mientras que tu codo intenta tocar la rodilla. Al termina realiza el ejercicio al lado opuesto. Aún recostada en el piso realiza la escaladora de forma lenta y alternada para sentir el esfuerzo en el abdomen y las piernas. Ahora estira todo tu cuerpo como si tus piernas y brazos quisieran llegar al suelo, pero antes de lograrlo, contrae hasta formar una "bolita" para abrazar tus rodillas. Realiza una serie de tijeras con las piernas arriba y en un ángulo de 80 grados. Recuéstate sobre el lado derecho de tu cuerpo y con las piernas flexionadas como si los talones quisieran llegar a los glúteos; de esta forma cruzada realiza abdominales y al terminar realiza el ejercicio al lado contrario. Recuéstate en el piso y eleva tus piernas, esta vez flexionadas y llevándolas hacia el lado derecho por 10 tiempos; mientras que al terminar se debe de realizar al lado contrario. Es muy importante el control abdominal para conseguir el vientre plano. Realiza el ejercicio anterior, pero alternando ambos lados. Finalmente, con las piernas estiradas al aire eleva los glúteos por 10 tiempos y al terminar, descansa.

Así que si tienes más de 50 años y quieres lucir un vientre plano debes de realizar paso a paso esta sencilla rutina de ejercicio con la cual no necesitarás más de 10 minutos al día y cuyos cambios notarás desde el primer mes al fortalecer los músculos del abdomen y además conseguir una cintura pequeña. ¿Lo pones a prueba?, antes de ponerte a entrenar es importante que sigas cada ejercicio de forma correcta para evitar lesiones y reducir el tiempo en el que notarás una figura torneada.