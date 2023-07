Body de encaje rosado, la prenda con la que Thalía le rinde tributo a Barbie y presume su cinturita de avispa

Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana es Thalía, quien además de ser recordada por protagonizar varias telenovelas que fueron un éxito en los noventas, cuenta con una extensa carrera musical que le ha permitido experimentar con varios estilos de ropa, esto claro está sin perder su esencia fashionista, misma que la orilló a unirse al trend más sonado de este verano: el Barbiecore.

En esta semana, la tía de Camila Sodi ya había compartido un clip en el que se dejaba ver con un traje de baño rosa Barbie que la hizo coronarse como la más girly de estas vacaciones, aunque aprovechando el estreno del live action de la muñeca más popular del momento, la también empresaria no pudo resistirse y publicó unas imágenes en las que impuso moda al más puro estilo de Barbie.

Thalía le rindió tributo a Barbie de una manera muy singular / IG: @thalia

Body de encaje en tendencia

Y aunque en general, sus imágenes en la bañera fueron las que se robaron los suspiros de sus fans, hay una pic que captó la atención de sus seguidores, en la cual se le aprecia que lleva un femenino body con encaje que es ideal para sumarte al furor por el rosa, ya que además, se añade al trend de los colores pastel.

Bailando entre el rosado y el coral, el body entallado de Thalía cuenta con un escote marcado que lo convierte en una pieza sensual y coqueta que puede ser complementada con un panatlón de mezclilla, una falda tableada o incluso, un minishort fiusha que termine por crear un look perfecto para ir a ver la película de Barbie.

Este es el body con el que Thalía se coronó como la reina del estilo / IG: @thalia

Looks inspirados en Barbie

Curiosamente esta no es la primera vez que Thalía se enfunda en algún look que le hace honor a Barbie, ya que, aunque el rosa no es uno de sus colores predilectos en la ropa, en algunas ocasiones le ha dado una oportunidad a este tono en prendas que la han convertido en la sensación, tal y como esta chamarra rosa metálico con la que se remonta a la faceta más rockera de la muñeca más famosa de Mattel.

Las chamarras metálicas son una manera de recordar la faceta rockera de Barbie / IG: @thalia

Y otro atuendo con el que Thalía se coronó como la más girly es este conjunto que consiste en un traje sastre en tono fiusha, el cual cuenta con una tela de velo que se desprende de los brazos y las piernas del outfit para crear un efecto de cascada super aesthetic que es perfecto para robarte las miradas en un evento formal.

Este es otro atuendo con el que Thalía le hizo homenaje de manera indirecta a Barbie / IG: @thalia

