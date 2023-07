Barbie, un tótem femenino

Hace más de 60 años, Barbie llegó a cambiar el mundo de los juguetes infantiles para niñas, hoy con la película, Mattel busca que esta peculiar muñeca siga inspirando a los infantes, apostando a ese relevo generacional de las madres que jugaron con ellas hace algunos años. Así lo ve Bernat Sanromà, máster en Diseño Publicitario y Comunicación de Marcas de Esdesign, ante la polémica de si es o no una cinta para los más pequeños de la casa.

“Esto pasa con las marcas que tienen muchos años en el mercado y que cuentan de forma natural con un relevo generacional. Es decir, las madres de ahora fueron niñas que jugaron con Barbie y se cree que vas a traspasar esa tradición a tus hijas. También es una especie de replanteamiento acerca de lo que fue para ti y lo que significa hoy desde un punto de vista más maduro, porque en muchos países todavía sigue esta lucha por la igualdad”, afirmó.

La muñeca es uno de los juguetes más famosos de la historia. FOTO: Mattel

Para Sanromà, Barbie es un tótem, porque desde sus inicios fue ícono cultural que traspasó las barreras de lo que es un juguete, porque ahora se le crítica por parecer una especie de estereotipo, pero en los 50, los juguetes preparaban a las niñas para ser amas de casa, esposas y mamás, esta muñeca puso sobre la mesa que las niñas podían soñar o jugar a tener una vida independiente.

“Con el tiempo la sociedad ha ido superando todas esas barreras y ahí es donde las grandes marcas tienen que entender cómo seguir relevantes e inspirar a las nuevas generaciones. Pero hoy hablarle de Barbie a una niña de 4 años es hablar de una mujer que puede ser lo que ella se proponga, de hecho este juguete ha ido al espacio y Mattel quiere que siga como un referente”, detalló.

Sobre el papel de Ken, sabe que para resaltar la protagonista tiene que existir un antagonista, aunque éste sea positivo. FOTO: archivo.

EL ROSA, TAMBIÉN EMPODERA

Sobre las críticas de que la mantienen como estereotipo de la muñeca rosa con la vida perfecta, por lo que no podría representar a la mujer pensante y actual, es algo con lo que la marca a peleado mostrando distintos cuerpos y carreras, con el fin de que más infantes se sientan identificadas, algo que claramente se aprecia también en la película.

“El universo se expande y creo que las mujeres se van a sentir identificadas, porque no debería estar peleado el físico con lo intelectual. Hay muchos movimientos feministas qué reniegan mucho de los estereotipos de belleza, por eso lo que hacen con Barbie no es el final, si no un camino a la evolución… El rosa también puede ser un símbolo de orgullo femenino”, finalizó.