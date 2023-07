La comunicación verbal es todo aquello que el ser humano expresa través de las palabras, en tanto que la no verbal es la información que se transmite a través de los gestos y del lenguaje corporal. Aunque parezca difícil de creer, y según investigaciones del antropólogo Albert Mehrabian, las palabras tan solo representan un 7 por ciento de la comunicación, mientras que un 55 por ciento tiene que ver con la comunicación corporal, es decir, las personas expresan más y tienen mayor impacto gracias a los movimientos que realizan.

Ante ello, es importante prestar mayor atención a los movimientos corporales y saber cómo usarlos a nuestro favor, a fin de darles una proyección que vaya de acuerdo con los objetivos y metas que queremos alcanzar. En el área del amor, podemos aprovechar el carácter sutil del lenguaje corporal para apelar a la atracción y seducción.

Los movimientos corporales pueden jugar a nuestro favor o en contra. Foto: Pixabay

¿En qué consiste el método del triángulo?

En TikTok, millones de usuarios ya se han interesado por el método del triángulo. Los expertos en lenguaje corporal también afirman que esta tendencia también resulta muy útil para darle a entender a alguien que te gusta sin palabras. La técnica para ligar es más simple de lo que se cree, se refiere a los vértices de la figura geométrica, tres puntos fijos que deberás trasladar a la cara de la pareja.

Para ello, se debe imaginar un triángulo invertido en la cara de la persona de en frente, los ojos y la boca serían los tres vértices, fijando primero la mirada en un ojo, de inmediato observar la boca y por último el otro ojo. Con un segundo en cada uno, es suficiente. Se debe ser sutil, si no parecerá que estamos nerviosos y el método no funcionará, pues lejos de despertar el interés de la otra persona, la ahuyentaremos.

Un triángulo invertido es la clave. Foto: Pixabay

¿Por qué funciona el método del triángulo?

De acuerdo con el médico, escritor y periodista Bruce Y. Lee, quien escribió al respecto en Psychology Today -una revista de divulgación psicológica publicada en los Estados Unidos desde 1967-, las personas pueden sentir una mayor conexión, cercanía o incluso atracción cuando se topan con alguien que les demuestra interés, que hace contacto visual y que escucha.

Según GQ refiere, el especialista también dice que este método no lo es todo, pero sí resulta ser una herramienta que puedes usar como complemento para luchar por el interés y cariño de la persona deseada. Cabe mencionar que esta no es una fórmula mágica, para gustarle a las demás personas hay que cuidar lo que se dices y cómo se dice, cuidar tu apariencia, ser amable, saber escuchar y tener empatía, siempre y cuando no descuidemos nuestra esencia y aparentemos ser alguien que no somos; no obstante.

