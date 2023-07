No eres tú, esta es la verdadera razón por la que te cuesta encontrar pareja, según la ciencia

Para algunas personas, encontrar una relación sentimental estable no es una tarea fácil. Tal vez hayan tenido muchas parejas, pero ninguna ha acabado bien. Quizás, pocas parejas -o ninguna- por esperar a la persona indicada y no llega nunca. Ante este panorama surgen muchas preguntas como "¿qué es lo que hago mal?", o "¿por qué no tengo pareja estable?", todas resposabilizándonos por no tener novio o novia formal.

El fenómeno del amor es complejo, pues es una de las formas de interacción más complejas del ser humano, debido a que están involucrados factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Desde la antigüedad, psicólogos, filósofos y especialistas en el área del corazón han luchado por encontrar métodos y técnicas que expliquen lo necesario para que ésta se desarrolle; no hay una ciencia exacta que lo determine, pero hay hipótesis que sugieren el por qué no cuaja ninguna relación sentimental.

Desde la antigüedad, especialistas han tratado de explicar el fenómeno del amor.

¿Por qué no encuentro pareja?

En todo grupo de amigos, existe aquella persona que a pesar de ser absolutamente encantadora, tiene muchas dificultades para encontrar pareja, es atractiva, tiene metas en la vida, es buena persona, entre otras muchas cualidades, o no, no importa cómo sea o luzca, sin embargo, simplemente no consigue a su media naranja.

Ante ello, la doctora Theresa DiDonato explicó para el Psychology Today, empresa editorial de ciencias del comportamiento y salud mental más grande del mundo, que “las habilidades de apareamiento que los humanos han adquirido a través de la evolución pueden no funcionar en los tiempos modernos”.

Es decir, no importa qué tan buenas sean las personas para ligar o si tienen mucha inteligencia emocional, estas cualidades no garantizan tener éxito para que una persona se quede a nuestro lado por un periodo prolongado. Según una investigación científica reciente, existen déficits considerables en el llamado “rendimiento de apareamiento", es decir, lo que impide encontrar pareja es el contexto social actual.

El contexto ha sido clave para no encontrar pareja.

Según la encuesta realizada, un 48% de los entrevistados confesó que iniciar una relación era un desafío para ellos, y una vez en una relación, más del 30% de los encuestados afirmaban que les iba mal en las relaciones. En ese sentido, la Dra. DiDonato refirió que si se analiza la sociedad moderna y se compara con la de nuestros antepasados, se verá que es muy diferente de la forma en que vivían y encontraban el amor. Las adaptaciones que podrían haber funcionado para nuestros ancestros, pueden no funcionar bien en la sociedad contemporánea.

La doctora advierte que mientras las personas maduran, pueden adaptarse a los desafíos en sus relaciones y conseguir vencerlos, así como el pensar en una relación estable y duradera, pues como seres humanos, todos tenemos la necesidad de conexión afectiva, de apoyo emocional, alguien con quien compartir experiencias y la propia vida. Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso de aplicaciones de citas y las redes sociales que no suman más de 20 años desde su aparición, las cuales parecen un caldo de cultivo favorable para no encontrar una pareja sentimental duradera.

