¿Cómo sé si mi pareja ya perdió el interés?

No hay peor incertidumbre que no saber en dónde estamos parados, especialmente si se habla de relaciones amorosas y es que el tener claro qué es lo que tenemos con una persona nos brinda confianza, estabilidad y ganas de ver hacia el futuro; sin embargo, hay momentos en los que el miedo a que nuestro ser amado pierda el interés en nosotros se hace presente hasta afectarnos en lo emocional y en aspectos de la vida diaria.

Lo primero que debes de hacer si sospechas que tu pareja ya perdió el interés es preguntarle directamente en qué situación se encuentran, su aún existe el amor o si por el contrario simplemente están alargando esa ruptura que tarde o temprano llegará. A pesar de ello es posible que no te encuentres con la respuesta que quieres, o bien, que no te termine de dar esa estabilidad y confianza para continuar con el vínculo. Así que si te encuentras en esta situación y no sabes qué hacer, lo ideal es seguir los consejos de los expertos.

¿Cómo saber si tu pareja ya no está interesada en ti?

Para el psicoterapeuta Jaime Gama, mejor conocido como "Gotitas de Poliamor" en redes sociales, lo anterior es una buena forma para calmar esos pensamientos intrusivos que te pueden traicionar y además causar ansiedad, pero no es lo único que puedes hacer para calmar tus sospechas. Y es que ciertas actitudes o falta de ellas son una especie de alerta que puede ocasionarte el malestar, pero no en todos los casos son verdaderos.

Así que si quieres saber cómo saber si tu pareja ya no tiene interés por ti, es conveniente que sigas algunos consejos que te llevarán a la reflexión y el análisis de lo que tú y tu ser amado suelen tener en su dinámica, de esta forma podrás encontrar de forma asertiva una posible respuesta a esta pregunta tan común y no interpretar o culpar al otro sin razones claras. De acuerdo con el psicoterapeuta, en casos como estos debes de pensar en estas cuatro preguntas.

¿Ha habido cambios observables en el comportamiento de mi pareja? ¿Qué acciones hacía mi pareja que me hacían sentir especial/importante? ¿Qué tipo de atención quiero recibir? ¿Cómo ha cambiado mi comportamiento (sin importar por qué)?

Tras reflexionar en estas preguntas en lugar de si ya perdió el interés por ti, podrás iniciar una "conversación incómoda" con tu pareja en la que hablen con sinceridad y se demuestren si todavía existe amor entre ustedes, además que al detectar comportamientos que antes tenían y ya no, se pueden convertir en algo negociable para que siga presente esta misma dinámica. ¿Lo pones a prueba?