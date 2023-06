Conversaciones incomodas: 3 tips para mejorar tu relación de pareja

Las nuevas generaciones tienen una meta en específico y es lograr construir vínculos amorosos que sean sanos y estables; sin embargo, la tarea puede resultar muy compleja cuando los problemas comienzan a surgir, ya sea por esos celos repentinos que todo el mundo puede sentir, por un desacuerdo o porque no se cumplieron límites o acuerdos previamente establecidos. Y cuando esto ocurre no hay mejor alternativa que darle paso a las ya famosas "conversaciones incómodas" que pueden ayudar en el presente y en el futuro.

Aunque las conversaciones incómodas son muy populares entre las personas jóvenes, lo cierto es que corresponden a una larga lista de palabras que adquieren un significado importante y con el que se debe de tener cuidado como es el caso del ghosting, breadcrumbing o el stealthing. ¿Pero qué hay que saber de él y cómo aplicarlo?, de acuerdo con los expertos en psicología y relaciones de pareja, las dos partes deben de querer hacerlo para que estas pláticas verdaderamente resuelvan un problema.

¿Cómo mejorar mi relación de pareja?

De acuerdo con Jaime Gama, quien además de su trabajo en redes sociales es un reconocido psicoterapeuta, hay al menos tres tips indispensables a seguir o considerar antes de sumergirnos en una conversación incómoda con nuestro ser amado y es que de no cumplirse, existe el riesgo que un problema minúsculo termine siendo de gran importancia, o bien, que la otra persona nos lo reproche en un futuro. Además, no hay mejor opción que ambos tengan la disposición de arreglar un conflicto para que no vuelva a ocurrir en un futuro.

Revisa la disposición de tu pareja

Para el experto en relaciones amorosas, este es el paso más importante de todos antes de querer mejorar la relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, pues de no tomarse en cuenta todo puede empeorar. Para saber si esta existe, lo ideal es preguntarle directamente a tu ser amado si tiene disposición, ya que puede estar cansado o no tener tiempo, una forma asertiva de comunicarlo es con comentarios como: ¿Cómo andas de ánimos?, quiero hablar de algo importante.

Indica si es urgente o puede esperar

Lo que puede ser de urgencia para ti, no necesariamente tiene que serlo para ti y es por ello que desde ahora deben de establecer un "semáforo" de urgencia, en donde verde sea un tema que puede esperar para hablarse, amarillo que indica un cuanto antes, mejor y finalmente el rojo que indica que es urgente tocar ese problema y darle solución. Por supuesto, si se trata de algo rojo y no hay disposición de alguna de las dos partes, tomarse un respiro y unos minutos a solas puede ayudar a tener esas conversaciones incómodas.

No intentes controlar la situación

Finalmente, el experto indica que antes de querer mejorar la relación de pareja es de suma importancia tener en cuenta que, bajo ninguna circunstancia se deve intentar controlar la experiencia de la otra persona, es decir, no invalidar lo que siente. Lo anterior aplica tanto con reacciones positivas como la alegría, como con las negativas como el enojo o el llanto. En cambio, Jaime Gama detalla que cada parte debe prepararse para lidiar con las emociones conjuntas.

