¿Cómo tener una relación sana? 5 preguntas que te ayudarán

Todos en algún momento hemos pasado por una relación tóxica que nos dejó con muchas inseguridades y temores para confiar en una nueva persona por miedo a volver a pasar por algún tipo de violencia o volver a sufrir el dolor de las peleas; sin embargo, tarde o temprano se vuelve inevitable entregar el corazón con todo a un nuevo pretendiente con el cual querer iniciar una relación sana y donde todo fluya de forma correcta y sin tener que pasar por todo un tormento. ¿Pero qué implica llegar a este punto?, a continuación te lo contamos y es que no todo es como parece.

Una relación sana puede llegar a ser mucho más compleja de lo que muchas personas piensan, especialmente cuando se tuvieron noviazgos en los que la desconfianza, los celos, inseguridades y peleas se daban casi a diario; mientras que al llegar a un vínculo seguro en el que los problemas anteriores son ocasionales o inexistentes, nos puede causar mucha incertidumbre. La principal razón de lo anterior es porque a nuestra mente llegan fantasmas del pasado para tratar de despertar la inseguridad de que en algún punto todo volverá a ser como ya se vivió.

Así que si ya te encuentras en una relación que catalogas como sana, pero de vez en cuando tu mente te traiciona o te hace pensar que que tu pareja no está dando lo suficiente por ti o que incluso tú no lo estás dando todo por la otra parte, es importante que consideres las preguntas básicas que te ayudarán a identificar si sólo estás presentando temores del pasado o si de verdad algo está fallando en tu noviazgo. En este último caso puedes recurrir a las pláticas asertivas y evitar romper inmediatamente, pues esta decisión debe de estar muy bien premeditada. ¿Y tú, te identificas con esto?

¿Cómo tener una relación sana?, las claves para lograrlo

Lo primero que debes de saber es que tener una relación sana implica el trabajo de ambas partes, es decir, que tú y tu pareja se comprometan a dar sus mejores esfuerzos y a sus posibilidades para lograr que su noviazgo, compromiso e incluso matrimonio funcionen de forma correcta. Después, debes reconocer que cuando todo fluye de manera ideal, no quiere decir que no se vayan a presentar problemas, pues éstos pueden surgir hasta en el momento menos esperado, de tal forma que no hay que idealizar estos vínculos para no llevarse decepciones.

En cambio, hay que comenzar a ver las relaciones sanas sí como una aspiración, pero tomando en cuenta que hay que tener pláticas "incómodas" y asertivas, además de aprender a procurar el cuidado de la otra persona, ¡sin descuidarnos a nosotros mismos! Y para ello hay que estar dispuestos a entregar y no sólo a exigir, así como establecer límites y acuerdos para que todo funcione. Para lograr todo lo anterior reflexiona estas cinco preguntas que te ayudarán a tener un vínculo sano y seguro, además que también las puedes realizar junto a tu pareja para que así en cuento detecten algún inconveniente lo hablen y lleguen a una solución.

¿Hay apoyo entre tú y tu pareja?

Uno de los aspectos más importantes es el apoyo mutuo y es que al no tenerlo o perderlo, el fracaso en la relación se dará de una forma u otra y es por ello que esta pregunta es la más importante para considerar, pues siempre se debe de poner como prioridad ya sea al apoyar los estudios, el trabajo o sus decisiones más importantes, pues el estar en relación implica respetar lo que la otra parte desea, incluso si no se está de acuerdo.

Un ejemplo de lo anterior es cuando recibe un mejor empleo y eso implica ajustes en sus horarios como una jornada laboral más larga o tener que mudarse por algunas semanas fuera de su ciudad; aunque la noticia implicará menos tiempo juntos, pueden llegar a ajustar sus actividades para seguir disfrutando de la vida juntos. Pues no hay mejor manera que demostrarle tu apoyo en algo tan importante como subir de puesto.

¿Existe contacto físico con tu pareja?

Una de las más importantes a considerar es cómo se vive el contacto físico con la pareja, ya sea con un abrazo, un beso, caminar tomados de la mano e incluso con la intimidad, pues es común que durante los primeros meses en los que el enamoramiento se hace presente en cada segundo todo esto fluya de la mejor manera; sin embargo, con el paso del tiempo esto parece romperse hasta formar una barrera entre ustedes. Si esto ya te pasó es importante que tomes en cuenta varios factores y que lo hables con tu ser amado para así no caer en la monotonía ni mucho menos en la ruptura.

Así que al pensar en esta pregunta asegúrate también de saber qué fue lo que detonó la distancia entre ustedes, por ejemplo un comentario hiriente en forma de broma; que a una de las dos partes no es una persona afectiva y que en cambio prefiere demostrar su amor de otras formas como actos de servicios o detalles espontáneos. Recuerda que todo esto se puede negociar y si para ti es importante tener contacto físico, pero para tu pareja no, pueden llegar a acuerdos como por ejemplo, tomarse de la mano o dormir abrazados.

¿Los detalles en pareja siguen presentes?

En el momento de ligar o conquistar los detalles siempre se hacen presentes, ya sea con un ramo de flores, con chocolates u otros pequeños detalles con las que tú y tu pareja se digan "vi esto y me acordé de ti"; en casos como estos lo primordial es no dejar que muera lo espontáneo ni siquiera aunque lleven meses o años juntos. De hecho, esta es una de las maneras más cariñosas de demostrar que la otra persona te importa y lo mejor es que son ideales para sorprender en cualquier momento y sin tener que esperar a una ocasión especial como aniversarios, cumpleaños o San Valentín.

¿Se echan la culpa el uno al otro?

Tal y como te adelantábamos, en las relaciones sanas los problemas, conflictos y discusiones también están presentes de forma constante; sin embargo, la forma en la que se resuelven es clave para no llegar al truene o hacer de algo pequeño algo difícil de reparar. Así que si tú y tu pareja se culpan el uno al otro sobre un tema en específico y ninguna de las dos partes asume su responsabilidad, podría ser una red flag que no hay que ignorar; en cambio, negociar y reconocer errores los puede encaminar a un mejor vínculo.

¿Qué tanto se conocen?

La última de las preguntas que las parejas deben considerar para saber si tienen o no una relación sana es qué tanto se conocen, pues esta es otra de las formas en las que se le puede demostrar a la otra persona que estamos interesados en conocerlos desde cosas sencillas como sus gustos de películas y música, hasta aspectos más privados como la intimidad en la cama, sus miedos, sus pasiones y esos aspectos que no le cuenta a nadie más. ¿Ustedes tienen esta confianza?

