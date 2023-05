¿Cuál es el significado soñar con tu ex? 3 datos que debes conocer

Uno de los momentos más dolorosos al que todos nos hemos enfrentado alguna vez en la vida es a una ruptura amorosa y es que sin importar el motivo por el cual se llegó al truene, los meses siguientes están llenos de un duelo por no poder tener de nuevo a la persona, por no cumplir los planes y promesas que se tenían a futuro y por no poderle decir a alguien "te amo". Si bien es cierto que esto suele durar poco tiempo, en ocasiones el tiempo y la mente nos traicionas hasta el punto de ponernos a nuestro ex, ¡en los sueños!

Seguramente alguna vez despertaste en medio de la madrugada y de forma muy alterada, pues tras ir a la cama lo primero que se plasmó en tus sueños fue a tu ex pareja, ya sea conviviendo como solían hacerlo, teniendo una conversación cualquiera o simplemente "viviendo" algo que se habían prometido. Por supuesto, todo esto trae una preocupación que altera los nervios a cualquiera y en nuestra mente sólo llegan preguntas como: ¿Por qué soñé con él o ella?, ¿me extraña o yo le extraño?, ¿está pensando en mí?, ¿le habrá pasado algo?

Así que si hoy o hace unos días despertaste feliz, emocionada, confundida o con ganas de escribirle a tu ex tras haber soñado con él o ella, te recomendamos tratar de entender cuál es el verdadero significado de soñar con tu ex para que no tomes decisiones impulsivas de las que te puedas arrepentir, especialmente si acaban de terminar. Pues los expertos han aclarado esta duda tan frecuente y que puede pasar a los días, meses e incluso años después de la ruptura.

Si acabas de terminar tu relación, que todo sea reciente podría ser la razón de tus sueños. (Foto: Pexels)

¿Qué significa soñar con mi ex?

Estés o no en el duelo tras la ruptura y mientras intentabas descansar un fantasma del pasado se coló en tus sueños, debes mantener la calma, pues podría tratarse sólo de un reflejo de lo que ha pasado por tu mente tal y como afirman prestigiosos investigadores de Harvard, o bien, de una despedida inconsciente si hablamos de algo espiritual o esotérico.

Sueñas con tu ex, pero no lo extrañas

En un estudio de la Universidad de Harvard se precisó que cuando soñamos con un viejo amor o con una persona del pasado implica que "te importaba meses o años atrás"; sin embargo, esto no implica que actualmente le extrañes. Asimismo, la profesora de psicología de la institución, Deirdre Barrett, agrega que aunque existen muchos elementos a tomar en cuenta a la hora de interpretar los sueños, no se debe olvidar que:

"Cuando soñamos estamos pensando en las mismas cosas en las que estábamos más concentrados durante el día, pero en otro estado de conciencia", por lo que no implica que haya sentimientos de por medio, al menos en la mayoría de los casos.

Si su historia ya es cosa del pasado, no le des vueltas al asunto. (Foto: Pexels)

¡No busques a tu ex!, está en tus sueños para despedirse

Tal y como te adelantábamos, los sueños se pueden presentar de muchas maneras y aunque en algunos de ellos te encuentres de la forma más cariñosa y amorosa conviviendo con tu ex como solían hacerlo, también es recurrente tener conversaciones y desde un punto de vista espiritual esto no necesariamente implica que la otra persona te está manifestando o que se fue a dormir mientras pensaba en ti. Por el contrario, se asocia con un adiós definitivo.

"Cuando tú sueñas a tu ex, que estás platicando, que ves que viene a tu casa es que esa persona ya no va a volver. Esa persona ya tiene otra pareja, que ya está saliendo con alguien más, que últimamente nada más han estado comunicándose espiritualmente y por eso se están soñando. Pero cuando sueñas que regresa es que ya no va a volver y que definitivamente esa relación ya se acabó", dijo Mhoni Vidente en uno de sus videos.

Todavía no has cerrado el ciclo con tu ex

Finalmente, si has soñado con tu ex, pero en lugar de estar en paz, calma o con una conversación profunda, y en cambio hay un conflicto, pelea o discusión el significado podría asociarse a que algo no te tiene tranquilo respecto a esa relación, ya sea porque quedaron dudas por resolver o conversaciones incómodas por tener. Pero más allá de lo anterior, puede ser un reflejo de que no puedes ponerle cierre al ciclo y por lo tanto, limitarte a darte nuevas oportunidades en el amor.

