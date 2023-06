¿Cómo enfrentar una pelea de pareja? 5 frases que mediarán el conflicto

¿Quieres construir una relación de pareja completamente sana?, esta se ha convertido en una de las principales metas de muchos enamorados que buscan olvidarse de las viejas ideas construidas por el amor romántico; sin embargo, llegar a este punto no es una tarea nada fácil de conseguir, ya que es indispensable trabajar tanto en uno mismo como con la otra persona. Además, hay que eliminar la idea de que en un vínculo sano no existen los conflictos, pues éstos siempre se pueden hacer presentes.

Lo que marcará la diferencia una vez que aparece el conflicto es el cómo se mediará hasta llegar a arreglos, soluciones, acuerdos o el establecimiento de los límites en pareja. Así que si acabas de pasar por una pelea con tu ser amado y los ha llevado a un distanciamiento, tensión o incluso falta de confianza, no dudes en darle una oportunidad al diálogo para así limar asperezas y darse una nueva oportunidad para demostrarse el amor que se tienen.

Eviten llegar a las discusiones tensas; de ser necesario dense un respiro. (Foto: Pexels)

Una de las mejores formas de lograr enfrentar una pelea de pareja es por medio de frases de afirmación para recordarnos a nosotros mismos o a la otra parte que no hay falta de amor y que un conflicto no es más fuerte que la discusión. Por otro lado, si existe demasiada tensión y necesitan un espacio para relajarse y no decir algo de lo que se puedan arrepentir, pueden aprender a comunicar de forma asertiva que necesitan unos minutos u horas para despejar su mente antes de la reconciliación.

¿Pelea de pareja? 5 frases para mediar el conflicto y encontrar una solución

Las relaciones sanas también se deben de construir y para ello la comunicación es un pilar fundamental que nunca se debe de descuidar; sin embargo, en ocasiones resulta complejo lograrlo y ante ello la ayuda de los expertos es muy necesaria.

Es por ello que compartimos las frases que la psicóloga Montse Cazcarra recomienda para remediar un problema en pareja y que nos ayudan a entender que los conflictos son inevitables. ¡Así que aprende a cuidar el vínculo durante una pelea!, no sin antes olvidarte de dar muestras de afecto con sus apodos de cariño como "mi amor", "mi cielo", etc., además de siempre hablar desde lo que sientes y percibes en el momento con "yo creo", "yo pienso" y "yo necesito", sin que eso implique desvalidar a la otra persona.

Eviten hacer sentir mal a la otra persona por una mala comunicación. (Foto: Pexels)