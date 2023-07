¿Cómo saber si mi pareja me ama de verdad?

Las relaciones de pareja no son nada fáciles y es que para lograr que una sea duradera y muy exitosa es indispensable el trabajo de ambas partes, esto sin importar si una da más o menos por ciertas temporadas o si siempre se tiene el balance del 50-50, pues esto dependerá tanto de la dinámica como de las ocupaciones de cada uno; sin embargo, hay momentos de tensión en los que las dudas pueden aparecer para cuestionarnos: ¿me ama de verdad?

Aunque la pregunta por sí sola ya es impactante y es por ello que muchos aseguran que al plateárnosla es porque algo va más en la relación, lo cierto es que para descubrir la verdad hay que tomar en cuenta muchos aspectos como si se trata de una inseguridad nuestra y proveniente de relaciones pasadas o si, por el contrario, hay pruebas que confirman que el amor hacia nosotros llegó a su fin. Si te encuentras pasando por un momento como este y tu mente no deja de atormentarte, te compartimos la solución que te ayudará a encontrar la respuesta.

¡Relaja tu mente!, conecta contigo y tu pareja. (Foto: Pexels)

¿Cómo comprobar si tu pareja te ama?

Una de las formas más recomendadas para darle respuesta a esta pregunta tan compleja es dándonos un momento de reflexión y conexión con uno mismo, pero para ello siempre hay que hacerlo desde la asertividad y la razón, al mismo tiempo en el que alejamos esos pensamientos intrusivos que nos traicionan la mente y que juegan en nuestra contra. Tras resaltarte esta parte te compartimos los tres tips que debes de seguir para encontrar la verdad y volver a confiar en tu pareja o simplemente dejar de dudar de su palabra cuando te dice que sí te ama.

Te respeta y le tienes confianza

Estos dos puntos son de los más importantes en cualquier vínculo amoroso y la mayor muestra de afecto que existe, ya que nos hacen sentir amados y en un espacio seguro; mientras que cuando se pierden, existen pocas ganas de estar con el otro. Aunque existen muchas formas de detectar si en tu noviazgo o matrimonio hay respeto y confianza, los primordiales son:

Te apoya en todas tus metas y "locuras"

No sientes miedo de expresarte libremente

Te defiende sin importar el qué, pero también te hace saber cuando cometes un error

Jamás se burlaría de ti o te haría sentir mal

Su confianza es tan buena que las "conversaciones incómodas" los pueden ayudar a mejorar su relación

Las citas también te ayudarán a saber si lo de ustedes es amor. (Foto: Pexels)

Busca tiempo solo para ustedes

Las parejas que no viven juntas no dejarán mentir que la falta de tiempo puede llegar a convertirse en un obstáculo a superar y un común constante de peleas si no se abren esos espacios para tener una cita o simplemente quedarse en casa a descansar viendo alguna película. Sin embargo, cuando alguien nos ama de verdad el interés rompe toda barrera de tiempo y espacio, y si bien habrá ocasiones en las que les resulte imposible verse, las ganas serán más grandes.

Así que valora cuando tu pareja o tú mismo se hacen un espacio en su agenda así sea sólo para verse por 20 minutos, llevarle al trabajo o a sus actividades o esas escapadas para dejarte un regalo como rosas, chocolates, etc.

Te incluye en sus planes a futuro

Por último, pero no más importante, debes de comprobar cómo te ve tu pareja a futuro y es que durante los primeros meses de enamoramiento es común hablar de muchos planes y sueños a cumplir en conjunto; sin embargo, la emoción puede quedar en el olvido con el paso del tiempo. Así que la próxima vez que te preguntes si tu pareja te ama de verdad, piensa en si te incluye en sus metas a futuro y si siente la misma felicidad que antes al prometerte algo que cumplirán en meses o años más tarde.