¿Celos en tu relación? Los 5 mejores consejos para enfrentarlos, según psicólogos

En las relaciones de pareja puede ocurrir que alguna de las dos personas sienta celos, sin embargo, cuando estos se salen de control pueden terminar con un noviazgo o matrimonio, por eso es importante enfrentarlos, a fin de llevar una relación amorosa sana y estable.

Es importante recordar que los celos son autodestructivos y pueden causar sentimientos como angustia, tristeza, estrés, nerviosismo, entre otros malestares, tanto psicológicos como físicos, que perjudican el desarrollo integral de las personas, por lo que es de suma importancia reconocerlos, tratarlos y platicarlos con la pareja. Para enfrentarlos, el Centro de psicología en Ciudad de México (R&A Psicólogos) recomienda 5 consejos para manejarlos en una relación amorosa.

Los celos pueden causar que la relación termine | Foto: iStock

5 consejos para enfrentar los celos

1. Construir confianza en uno mismo

Uno de los mejores consejos para enfrentar los celos en pareja es construir confianza en uno mismo, pues estos sentimientos son producto de una inseguridad emocional y de baja autoestima, de esta forma habrá tranquilidad y certidumbre, mismas que también serán transmitidas a la pareja.

2. Reconocer el problema

El segundo consejo para atender los celos, es admitir que estos podrían estar afectando la relación. Los celos pueden debilitar a ambas personas en la relación y pueden impedir incluso que continúen juntos, por eso es importante admitir el problema y atenderlo de inmediato, y si es necesario dar entrada a un especialista.

Se aconseja reconocer cuando los celos están dominando la relación | Foto: iStock

3. Los celos no son un juego, no es conveniente provocarlos

Los celos son un sentimiento que desencadena emociones fuertes, por lo que no es conveniente intentar hacer sentir celos a la pareja. Seducir o coquetear a otros hombres o mujeres en presencia de la pareja ocasionará problemas. No se trata de pretender que no existen otras personas en este mundo, simplemente de no utilizarlos a manera de desquite o de juego.

4. No revisar las redes sociales

Es importante no revisar las redes sociales de la pareja, solo para verificar si alguien atractivo o atractiva es su seguidor o amigo. Cabe destacar que no es que esté prohibido entrar a sus perfiles, se trata de no buscar cualquier indicio que sea causante de una escena de celos.

Para tener una relación más sana es importante dar atención a los celos | Foto: iStock

5. Confiar en la pareja

Es importante que ambos se esfuercen por tenerse confianza, pues este es uno de los puntos más importantes para evitar los celos. De poco sirve espiar y vigilar a la pareja, ya que esto solo aumentará la angustia y ocasionará desconfianza, por ello se recomienda no solo sentir que confías en él o ella, sino que se lo demuestres.

