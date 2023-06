En mini vestido, Eva Longoria demuestra que el lavanda es el color más chic de la temporada

Eva Longoria es una de las actrices estadounidenses que ha sabido conquistar al público de todo el mundo con su carisma, belleza y forma de vestir, la cual deja ver en sus redes sociales con los atuendos más chic, como el mini vestido de color lavanda con el que demostró que es el tono favorito de la temporada de primavera-verano, como lo han confirmado los diseñadores en sus pasarelas.

Eva Longoria impone estilo en mini vestido lavanda

Cuando se trata de looks que vayan bien con las tendencias, Longoria no tiene miedo a probar con tonos llamativos y alegres, con prendas que además de destacar su silueta, resalten su tono de piel broceado. La actriz que dio vida a Gabrielle en "Desperate Housewives", impone moda y deja claro que la edad es sólo un número, y no está peleada con ningún estilo, pues como se puede lucir en un traje sastre, también lo hace con jeans y blusas casuales.

Eva enamora en mini vestido lavanda. Foto: IG @evalongoria

"Happy first day of summer! (last pic shows how we really feel)" (¡Feliz primer día de verano! (La última foto muestra cómo nos sentimos realmente), fue la frase con la que Eva acompañó la publicación con la que conquistó Instagram, plataforma en la que cuenta con 9.4 millones de seguidores, quienes quedaron encantados con su look de tono morado, y con la imagen en la que se dejó ver con su hijo.

El 13 de diciembre de 2015, la actriz anunció su compromiso con el empresario mexicano José Antonio "Pepe" Bastón Patiño, quien entonces era un importante ejecutivo de Televisa. La pareja se conoció en la Ciudad de México por cita a ciegas preparada por un amigo en común. Se casaron en Valle de Bravo, el 21 de mayo de 2016. A poco más de un año, Longoria anunció que estaba embarazada de su primer hijo, Santiago, que nació el 18 de junio de 2018.

Actualmente la bella texana, de ascendencia mexicana y también española, tiene 48 años, que cumplió el pasado mes de marzo, y en las plataformas digitales se ha posicionado ya como un referente de estilo, y con su reciente publicación en la plataforma de Meta quedó claro, pues Eva se lució con un mini vestido lavanda muy chic, que destaca por su diseño de falda cruzada y un detalle coqueto en la parte de la cintura que deja ver su piel.

Así posó con su hijo Santiago. Foto: IG @evalongoria

Rosas y morados, los más chic del verano

De acuerdo a los expertos en moda, los colores de moda para la temporada de verano son el gris, rosa, nude, amarillo, azul, naranja, lavanda, rojo y verde. Tonos vibrantes que se verán en prendas como vestidos frescos y juveniles, blusas muy femeninas de volados o conjuntos de chaqueta y falda, como también los ha dejado ver Eva en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

En estos meses de verano, con días más calurosos, quedarán fuera los tonos más subidos de morado y la apuesta será por sus versiones como el lila, lavanda y malva, que de hecho también se ha visto en colecciones de invierno. El rosa también triunfa en esta temporada, especialmente en el tono que recuerda a la muñeca Barbie.

Los looks satinados también son opción en la temporada. Foto: IG @evalongoria

El rosa es uno de los tonos más chic del verano. Foto: IG @evalongoria

Firmas como David Koma, Ulla Johnson, Emporio Armani, Versace o Elie Saab confirmaron en sus propuestas estivales que el morado azafrán (o Spring Crocus) es otra de las grandes tendencias en materia de colores para esta primavera-verano. Perfecto para aportar a nuestros looks un toque de frescura, delicadeza y elegancia.

La actriz impone con su estilo. Foto: IG @evalongoria