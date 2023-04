Eva Longoria paraliza la red con ajustado traje de baño blanco

A los 48 años, Eva Longoria ya tiene el respaldo para ser considerada una de las más importantes artistas de nuestra generación. Posee una carrera profesional dedicada al mundo de la actuación y gracias a que su talento es que ha podido contar con prodigiosos papeles que la han catapultado a nivel mundial.

Si bien su talento le sería suficiente, Eva no siempre soñó con dedicarse a esto. Desde muy joven ella soñaba con ser una súper modelo, pero debido a algunos problemas con no cumplir con la estatura requerida esto quedo fuera de su vida para siempre. Además, se formó como kinesióloga en una universidad de Texas, profesión que no le hará falta ejercer.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

En las redes sociales no le va nada mal. Eva Longoria cuenta con tiene más de nueve millones de seguidores, solamente en Instagram, a los que deleita con sus atuendos, recortes de trabajos o tiempo en los que esta descansado de su rutina y se pone como prioridad para lucir su cuerpo privilegiado.

Vestida de blanco, Eva Longoria enamoró a todos

Eva, que también tiene activa su faceta de empresaria, volvió a causar furor en las redes sociales cuando compartió una serie de contenidos en donde se mostró con dos distintos outfits de color blanco que nuevamente atrajo los suspiros de sus seguidores.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

En una de las fotos, Eva Longoria luce con un mono blanco que enamoró a los más de 155 mil usuarios que le regalaron un like. Por otro lado, con un traje de baño enterizo con detalles, posó de perfil dejando a la vista que posee un cuerpo como los que todas quisieran.

