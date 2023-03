Eva Longoria eleva la temperatura con minivestido de transparencias

Eva Longoria es una actriz de cine y televisión y también empresaria estadounidense que es conocida por haber participado de varios proyectos tanto en la pantalla chica como en Hollywood. A sus 48 años es conocida por su incursión en los negocios y por ser una destaca influencer en las redes sociales. Además, se encarga de confirmar que se mantiene vigente y que es una de las mujeres más hermosas de todas, y lo hizo en su cuenta de Instagram donde presumió sus curvas con un ajustado look.

La carrera de Eva Longoria comenzó siendo parte de varios proyectos de televisión como en ‘Beverly Hills’ y ‘General Hospital’, donde empezó a tener sus primeros papeles. Desde el año 2001 a 2003 integró el elenco de ‘The Young and the restless’. Pero no fue hasta el año próximo donde saltó a la fama al firmar con la cadena estadounidense ABC para la exitosa comedia ‘Ama de casa desesperadas’. En otro de sus rubros, la actriz se dedicó a la filantropía y ayudar varias fundaciones.

Eva Longoria es una destacada actriz. Fuente Instagram @evalongoria

No sólo Eva Longoria se dedicó a la actuación o a la conducción, sino que estudió varias carreras universitarias. Una vez que finalizó sus estudios secundarios, la actriz de 48 años asistió a la Universidad de Texas donde se graduó en Kinesiología. Fue allí cuando la descubrieron como un futuro talento y en los próximos años lo demostró.

El posteo de Eva Longoria que enamoró a todos

Por otro lado, en su cuenta de Instagram donde tiene más de nueve millones de seguidores, Eva Longoria se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con unas historias en la que presumió su increíble figura. La actriz se la pudo ver luciendo un ajustado vestido que causó furor.

El escote de Eva Longoria. Fuente Instagram @evalongoria

Eva Longoria les demuestra a todos que continúa vigente y que es una de las mujeres más hermosas de todas. La actriz estadounidense, ex esposa del basquetbolista francés Tony Parker, se roba todos los suspiros usando varios escotes que desafían los límites de las redes sociales.

Eva Longoria enamora con sus curvas. Fuente Instagram @evalongoria

