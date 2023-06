¿Cómo limpiar el acero inoxidable? 3 TRUCOS caseros para que recupere su brillo

Cada vez es más común que en el hogar existan artículos o aparatos de acero inoxidable, un material resistente y llamativo, pero que en ocasiones resulta difícil de limpiar, por lo que una de las principales preguntas en las redes sociales es cómo hacerlo, y para esos están estos 3 trucos con productos caseros que seguramente tienes en tu alacena, y serán perfectos para que recupere su brillo.

El acero inoxidable se ha convertido en un material muy utilizado por diferentes industrias, como los electrodomésticos, que en ocasiones se manchan con huellas dactilares o el sarro que se acumula del agua, que permanece en las superficies del fregadero de trastes, refrigerador, estufa y hornos. Darle el mantenimiento correcto se ha convertido en una necesidad, y una gran opción para no gastar de más son los remedios caseros.

El acero inoxidable se ha vuelto muy popular. Foto: Pexels

Trucos caseros para limpiar acero inoxidable

Gracias a una capa protectora este elemento suele durar mucho tiempo, pero eso no significa que no necesite de limpieza constante, sin embargo, los expertos advierten que es importante no utilizar esponjas o estropajos abrasivos que puedan rayar el acero, y siempre optar por las esponjas y paños suaves.

1.Bicarbonato

Un multiusos que cada día gana más popularidad en la limpieza del hogar. En el caso del acero inoxidable ayudará a dejarlo más brillante. Basta con aplicarlo con una esponja húmeda, lavando después y secando con un paño.

2. Vinagre

La limpieza de el fregadero o los grifos será más sencilla con el vinagre. Para que sea una tare más sencilla, puedes diluirlo con agua en una botella con atomizador, para después rociar y dejar actuar durante 10 minutos.

El bicarbonato puede ayudar en la limpieza. Foto: Pixabay

4 Ginebra

La ginebra es una solución sencilla y práctica, pues no importa la calidad ya que cualquier marca te servirá. Humedece un paño limpio y frotar el acero, luego pasa otro toalla limpia, de preferencia de microfibra, para que no suelte pelusa.

Aceite de oliva, brillo extra

Si quienes darle un brillo extra al acero inoxidable el aceite de oliva puede cumplir la función. Aplica un poco en un paño y frota la superficie. Espera de 15 a 30 minutos hasta que se hidrate el metal y retirar con una toalla de papel o un trapo húmedo.

La limpieza de el fregadero o los grifos será más sencilla con el vinagre. Foto: Pexels

Productos que NO debes usar en el acero inoxidable

Aunque el acero inoxidable es un material resistente lo mejor es evitar utilizar algunos elementos para limpiarlo. Ya que lo pueden rayar o corroer.

El jabón en polvo puede rayar la superficie al momento de lavar los artículos o electrodomésticos.

Los estropajos abrasivos, como los de metal, son muy duro y puede dañarlo.

Algunos productos que dañan el acero inoxidable son los limpiadores de plata, las lejías, y productos con cloro.