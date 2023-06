Graduaciones 2023: peinados fáciles para verte linda y con estilo

Hay fechas tan importantes y especiales que requieren peinados y maquillajes más elaborados y en este momento que el final del ciclo escolar se encuentra cerca, sólo puede significar que habrán personas graduadas y, sin duda alguna, este es uno de los eventos más importantes que sucederán en la vida de las alumnas, por lo que muchas de ellas buscan algún peinado especial para lucir espectacular en esa noche de éxito.

Seguramente este día estará lleno de emociones, por lo que no necesitas romperte la cabeza pensando en un peinado súper elaborado y con el que no te sentirás cómoda, pero recordemos que lucir espectacular no está peleado con la comodidad y facilidad, por lo que algunos expertos han dado a conocer algunos peinados ideales para las graduaciones que están en tendencia y, a parte, son muy fáciles de realizar.

No es necesario que inviertas muchas horas en el peinado, estos son demasiado fáciles de realizar.

Fotografía: Freepik.

3 peinados para graduación fáciles de realizar

Si bien llevar el cabello suelto con ondas siempre es una opción rápida y efectiva, en ocasiones especiales como esta es importante considerar otras tendencias que han sido establecidas por los mejores estilistas del mundo y respaldadas por diseñadores exclusivos que las presentan en las pasarelas de la Semana de la Moda. Entonces, si estás buscando ideas para lucir como la graduada más hermosa, toma nota de los siguientes estilos de cabello:

Recogido con cristales

Uno de los accesorios que estarán en tendencia en las graduaciones son las perlas colocadas a lo largo del cabello y con este toque de brillo lucirás muy elegante; para ello simplemente debes peinar tu cabello de la forma que desees, ya sea en un moño, una coleta o dejándolo suelto con un aspecto liso u ondulado, y luego fijar piedras o cristales para el cabello utilizando gel fijador extra fuerte o pegamento para pestañas, colocándolos con la ayuda de unas pinzas. Puedes distribuirlos por todo el cabello o sólo en la parte frontal, y el resultado será aún mejor si los mechones delanteros están pulidos.

Este truco levantará cualquier peinado clásico.

Fotografía: Pinterest.

Ondas sueltas con trenzas pequeñas

Aquellas que sean fanáticas del estilo relajado y desenfadado del boho chic deben tener en cuenta este peinado de tendencia para usarla en su graduación. Consiste en crear ondas sueltas en el cabello utilizando una plancha o tenazas y luego agitar el cabello con los dedos para deshacer los rizos y lograr un aspecto más despeinado. El cabello se mantiene suelto y luego se realizan pequeñas trenzas, lo más delgadas posible, distribuidas por toda la cabeza, puedes agregar accesorios metálicos o algunas cuentas de colores para dar más personalidad, pero lo que le dará el toque serán dos mechones delanteros que caerán sobre tus mejillas, enmarcando tu rostro.

Si estás buscando una opción más relajada, puedes optar por esta opción.

Fotografía: Pinterest.

Coleta con media trenza

Esta opción es muy popular en la temporada ya que es un recogido completo que te ayudará durante esta ola de calor y consiste en una coleta baja o media que se puede realizar de dos maneras: una opción es entrelazar un cordón o hilo metálico moldeable entre los mechones de cabello para darle un toque diferente y otra opción es hacer una trenza apretada en un tramo de cabello, asegurarla con una liga elástica y luego dejar una sección más amplia de medios a puntas sin trenzar.

Si optas por tener el cabello recogido, puedes realizar este sencillo peinado.

Fotografía: Pinterest.

Recuerda que lo más importante para la fiesta de graduación es llevar un peinado cómodo ya que esto te permitirá disfrutar de la celebración sin preocuparte por el cabello constantemente y así podrás moverte con libertad, bailar y socializar sin sentirte incómoda o restringida por un peinado complicado.

Además, si a esto se suma un peinado que se encuentra en tendencia te ayudará a destacar y lucir elegante en este evento especial, así mismo te dará confianza y te hará sentir segura de ti misma, lo cual es fundamental para disfrutar al máximo de la fiesta de graduación.

SIGUE LEYENDO:

Uñas de graduación 2023: estos son los mejores diseños para robarte las miradas