Graduaciones: 5 looks para hombres que quieren usar trajes de color

¿Listo para disfrutar de tu fiesta de graduación?, seguramente tras recibir tu invitación te encuentras más feliz y emocionado que nunca, tanto que no puedes esperar por la llegada del gran día; sin embargo, en los meses previos al festejo es importante tomar en cuenta otros aspectos importantes como es el caso del o los looks que llevarás a la fiesta donde estarás acompañado de amigos y familia. En el caso de los hombres graduados, los trajes no pueden faltar y aunque para muchos son considerados como "aburridos", lo cierto es que se les puede dar un toque divertido y moderno.

Así que si estás buscando causar sensación y lucir elegante al usar un traje, pero también con un toque moderno y que se salga del uso clásico de colores como el negro, gris o azul, tomar inspiración de algunos looks que han usado los famosos puede ser un buen punto de inicio. En más de una ocasión figuras como Chris Hemsworth, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi han demostrado que siempre se pueden llevar otros estilos diferentes con los cuales acaparar toda la atención y sin perder la elegancia, algo que se puede replicar durante las graduaciones.

Uno de los tantos trucos que se puede seguir es apostar por los trajes de color, mismos que te ayudarán a encontrar el balance entre lo elegante y juvenil, es que podrás experimentar con tu estilo, o por qué no, combinar el tono de tu outfit o corbata con el vestido de tu novia o grupo de amistades. Así que toma nota de todas estas recomendaciones y aplícalas durante la temporada de graduaciones.

Trajes verdes y tenis blancos

El color preferido de cada verano es el verde y es por ello que no le puede faltar a los graduados; sin embargo, para lucirlo lo ideal es apostar por un tono oscuro y con efecto satinado para así derrochar estilo. La mejor parte es que para lucir un atuendo como este no es necesario apostar por lo monocromático, es decir, elegir un solo color, sino que en la camisa se pueden llevar colores como el blanco, rosa, amarillo, morado o gris, sino también con una camisa de botones de colores.

Por otro lado, para mantener la comodidad en un día en el que la pasarás de pie para disfrutar en la pista de baile, no siempre es necesario lucir calzado elegante, sino también tenis blancos que te ayudarán a conseguir un estilo más relajado. ¿Y tú, lo usarías?

Traje baby blue con camisas estampadas

Para una segunda idea de looks para los hombres que se gradúan en los próximos meses, destaca este traje con el color de moda, es decir, el famoso baby blue con el que podrás lucir elegante y en tendencia; sin embargo, es importante destacar que al llevar un tono tan claro como este es indispensable agregar prendas extras o accesorios con los cuales causar sensación. El mejor ejemplo de ello es una camisa con estampado floreado y en tonos oscuros como el azul marino y el magenta.

Al igual que en la apuesta anterior los tenis se pueden convertir en grandes aliados para los hombres que prefieren mantener la comodidad, eso sí, con un blanco impecable para causar sensación. Por otro lado, los pantalones pueden tener un toque más relajado al lucirlos con el ruedo doblado. ¿Te sumas a esta tendencia?

Looks total red

Otra alternativa que se puede lucir durante esta temporada de graduaciones son los looks con los colores de moda y además del verde, los más brillantes y llamativos como el rojo son perfectos para lucir elegantes y destacar entre el resto. Un truco para lucir este estilo es llevar los trajes satinados y para combinarlos basta con agregar una camisa blanca y un par de zapatos de agujeta; la mejor parte de sumarse a este estilo es que con las luces de la fiesta será posible robarse toda la atención.

Trajes de color sin camisa

Desde el año pasado los looks de los famosos nos han adelantado una de las tendencias más fuertes de moda masculina y sin duda se verá mucho este verano, especial durante la temporada de graduaciones en la que los estilos juveniles y relajados se ven por todos lados. Se trata de los trajes sin camisa; el truco para lucir en tendencia está en llevar las prendas holgadas y con el saco cerrado para así mantener la elegancia; sin embargo, una recomendación para un look como este está en usar zapatos y no tenis para así evitar un atuendo demasiado informal.

Trajes de color y con estampados

La última de las opciones que pueden llevar los hombres graduados durante los próximos meses son los trajes en los que además del color destacan los estampados, pero para mantener una imagen elegante y adecuada para una graduación es indispensable apostar por aquellos patrones geométricos y discretos; en cuanto a los tonos a elegir, todos son válidos, aunque los neutros y tierra son los preferidos de la temporada.

SIGUE LEYENDO

Looks de graduada: 5 vestidos cortos que puedes usar por menos de 500 pesos

Graduaciones: 5 peinados que toda graduada debe de llevar para lucir como famosa, según la Met Gala 2023

Graduaciones: María León tiene los pantalones "pata de elefante" ideales para reemplazar una falda