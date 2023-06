¿Cómo usar blusas con transparencias al estilo de Rihanna?

Las blusas transparentes han ganado popularidad desde hace varios meses ya que son consideradas una prenda elegante y seductora que le va bien a cualquiera que decide usarlas. Tal ha sido la tendencia que ya no se limitan únicamente al vestuario nocturno y casual, sino que han llegado a las pasarelas y alfombras rojas, despertando interés incluso entre los gustos más discretos de la temporada, es así como las y los diseñadores de renombre las presentan en prendas como seda transparente, encaje, malla u organza, creando un equilibrio entre sofisticación y sensualidad.

Para esta temporada de verano, la alta costura ha presentado prendas con transparencias que presentan distintos diseños como pliegues que se ajustan a la figura, piezas con corsé y escotes pronunciados, que resaltan la silueta de quien las lleva, porque además ya no son portadas sólo por mujeres, sino que cada vez hay más hombres que se atreven a incorporarlas a su estilo, por lo que es momento de romper barreras y saber que las transparencias pueden ser usadas en cualquier ocasión.

3 formas de usar blusas con transparencias

Además de haber destacado en el mundo de las pasarelas, las blusas con transparencias también han sido usadas por muchas celebridades, tal es el caso de Rihanna, quien se ha pronunciado como amante de éstas ya que su Instagram está repleto de fotografías luciendo transparencias, por lo que si estás deseando incorporarlas a tu estilo ella puede ser una gran referente; aquí hay algunas fórmulas que puedes probar durante este verano:

Transparencias y cuero

En distintas pasarelas, las blusas con transparencias se han usado para resaltar distintas texturas, por lo que una de las maneras más sencillas de usarla puede ser combinándolas con una falda de cuero o vinipiel ya que al usar ambas el look se vea equilibrado; si te sientes cómoda puedes optar por elegir unas pezoneras que cubrirán esa parte de tu pecho para dejar lo demás completamente al descubierto, pero si aún no quieres revelar tanto cambia por un brasiere o bralette de encaje, este se verá por encima de la blusa pero, al mismo tiempo, estarás un poco más cubierta.

Aunque haga calor, el cuero sigue luciendo espectacular.

Fotografía: Instagram/@badgalriri

Blusa con transparencia con playera básica

Ahora bien, si aún no estás lista para usar blusas con transparencias que muestren por completo tu silueta, puedes optar por tomarlas como un complemento de un look básico. Para lograr este estilo más casual se recomienda usar tus jeans favoritos y una playera blanca, de preferencia no debe tener ningún estampado para que así todo el foco de atención se centre en la blusa transparente que usarás por encima, ésta puede ser de cualquier color e incluso tener algún patrón ya que debido a las prendas básicas que hay debajo quedará bien lo que elijas.

Complementa con el calzado que más te convenga de acuerdo a la ocasión.

Fotografía: Instagram/@badgalriri

Vestido con transparencia completa

Para este calor extremo también se han convertido en tendencia los vestidos que está fabricados por completo de tela transparente o encaje, éstos normalmente son usados con ropa interior alta o shorts que cubren las partes que no quieren ser mostradas y no sólo existen en color negro, sino que en las pasarelas se han visto estas prendas en colores como el rojo, verde o lila. El calzado para combinarlos es muy variado ya que dependiendo de la ocasión puedes portar tacones, tenis o botas.

Fotografía: Instagram/@badgalriri

Estas sólo son algunas recomendaciones que puedes seguir para conseguir combinar con éxito las transparencias, pero recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda mientras las llevas puestas; cada una de las prendas pueden ser adaptadas a tu estilo y si aún no te atreves a usar por completo las transparencias juega con distintos looks para que entiendas cómo puedes sentirte segura.