3 sopas fáciles y económicas de preparar para esta tarde de JUEVES

En esta ola de calor muchas personas buscan la manera de refrescarse, ya sea con consejos para mantener su casa ventilada o con bebidas frías que les ayuden a moderar su temperatura corporal, pero lo que pocos saben es que también hay algunos platillos que son idóneos para servir en esta época del año, los cuales no son postres ni ensaladas, sino sopas fáciles y económicas.

Aunque tradicionalmente las sopas se sirven calientes, actualmente existen recetas que mezclan ingredientes frescos que por su misma naturaleza resultan más apetecibles si se sirven después de estar refrigerados, una opción perfecta para enamorar a tus comensales este verano.

Las sopas frías son la alternativa para este verano / Foto: Pixabay

Receta de sopa fría

Una variante interesante de la tradicional sopa con crema es la llamada "sopa fría de manzana", para la cual únicamente necesitarás de los siguientes ingredientes:

1 paquete de 200 gramos de pasta de codo

2 Latas de media crema

1 paquete de queso crema

5 rodajas de queso manchego

2 manzanas verdes

Sal y pimienta al gusto

Para preparar tu sopa fría para combatir el calor lo único que tienes que hacer es licuar la media crema con las raciones de queso y sal y pimienta al gusto. Después, esta mezcla la colocarás sobre la pasta que previamente debiste cocer, toma en cuenta que ya que todos los ingredientes son fríos, la recomendación es que los coditos estén bien cocidos y no al dente, pues esto evitará que el platillo le caiga muy pesado a los comensales.

Recuerda decorar tu sopa con una ramita de menta o perejil para que realce su aspecto / Foto: Pinterest

Seguido de esto cortarás en cubitos la manzana verde y la incluirás en la sopa fría y económica, para posteriormente refrigerarla por al menos 20 minutos y ofrecerla. Como un plus puedes acompañar tu sopa con una pizca de nueces en polvo, algo que le dará un toque gourmet a tu platillo.

Sopa fácil y económica

¿Alguna vez has comido flores? No hay nada más refrescante y delicioso que incluir los pétalos de rosas en bebidas o alimentos, así que si todavía no te has dado la oportunidad de probar una receta fácil y rápida que las incluya, esta es tu oportunidad, esto debido a que existe una sopa rosa que es perfecta para combatir el calor.

Pétalos de dos docenas de rosas color rosa o rojo

1 taza y media de crema

3 tazas y media de leche deslactosada

Media taza de azúcar

2 cucharadas de agua de rosas

Sal al gusto

Esta sopa es ideal para los amantes del dulzor / Foto: Pinterest

Lo primero que tienes que hacer es separar y desinfectar los pétalos de todas tus rosas, posteriormente tienes que ponerlos a calentar con media taza de agua y una vez que estén suavecitos será momento de retirarlos del fuego para escurrirlos y licuarlos con el resto de los ingredientes. Ya que tengas una mezcla homogénea deberás verter el resultado y refrigerar hasta que lo vayas a servir. Puedes decorar con pétalos cristalizados en azúcar o en su defecto, con almendras que ayuden a darle un toque delicioso a esta preparación fácil y rápida.

Sopa fresca

Otra sopa fácil y deliciosa que es muy popular en esta época del año es la de poro con almendras, un platillo que sin duda hará sentir a tu familia en un restaurante de cinco estrellas y lo mejor es que para su preparación sólo vas a requerir de los siguientes ingredientes:

1 taza de almendras sin cáscara

1 pieza de poro

1 taza de caldo de pollo

2 tazas de leche de almendra

Un cuarto de taza de almendras fileteadas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Esta sopa también considerada como una crema debido a sus ingredientes cremosos / Foto: Pinterest

Lo primero que tienes que hacer es quitarle al poro la parte verde y trocear el resto de su cuerpo para posteriormente ponerlo en un sartén caliente que ya contenga el caldo de pollo y el aceite de oliva. Esta mezcla la vas a salpimentar y la dejarás cociendo por 15 minutos a fuego medio, hasta que notes que el poro se comienza a hacer suavecito.

Una vez que esto haya pasado lo que sigue es licuar esta mezcla con almendras hasta que se forme una pasta, momento en el cual podrás comenzar a agregar la leche poco a poco. Luego dejarás refrigerar por dos horas el resultado y rectificarás el sabor, si es necesario agrega más sal y pimienta. Por último decora con almendras fileteadas y una ramita de eneldo.