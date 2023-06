Queso manchego: marcas caras que tienen etiquetas engañosas y dañan tu salud

El queso manchego es uno de los alimentos más amados en el país ya que puede acompañar cualquier alimento y hacer que su sabor sea más delicioso, es por ello que en el mercado existen muchas marcas de queso que se adaptan a los gustos de cada persona y aunque todos confían en las etiquetas de los productos, algunas de ellas ocultan informacción que puede afectar a las y los consumidores, es por ello que la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) en su Revista del Consumidor se dio a la tarea de analizar algunas marcas populares.

En esta ocasión se analizaron 46 marcas de queso manchego en donde se analizaron especificaciones como la grasa y proteína que contiene, calcio, sodio, espesantes y tipo de grasa, así mismo se definió que el queso tipo manchego se define como un producto que se obtiene a partir de leche pasteurizada entera de vaca, sometida a procesos de coagulación, cortado, desuerado, fermentado, salado, prensado y madurado, durante un periodo mínimo de siete días a temperatura y humedad controladas, y bajo estas condiciones se encontraron algunas irregularidades dentro de las marcas analizadas.

Fotografía: Freepik.

3 quesos tipo manchego que hace daño a la salud

De acuerdo con el estudio publicado por la Profeco, la marca "Sabores de mi tierra" que presume ser queso tipo manchego no debería ser considerado así debido a que contiene una mezcla de grasa vegetal y animal, lo que contradice la definición brindada anteriormente; este producto tiene un costo de 105.55 pesos y, además de esto, en su etiqueta no declara el procentaje mínimo de proteína, grasa y máximo de humedad, así mismo contiene errores en la información nutrimental y etiquetado frontal, por lo que no se recomienda su consumo.

Este producto no es considerado queso ya que mezcla dos tipos de grasa.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Por otra parte, se encontró que el queso "Nochebuena Importado" tuvo 4.61% menos del contenido neto declarado, por lo que su etiqueta es considerada engañosa; el producto tiene un costo de 96.35 pesos y aunque afirma que cuenta con 400gr, esto no es real, por lo que se recomienda evitar consumir esta marca ya que más allá de hacer daño a la salud, infrinje reglas de etiquetado y se pueden encontrar opciones más baratas que cumplan con todos los estudios de calidad.

Aunque cumple con los requerimientos, el contenido neto es menor al presentado en la etiqueta.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Finalmente, el queso tipo manchego marca "Portales de la Providencia". éste tiene un precio de 58.50 pesos, pero también cuenta con problemas en su etiquetado debido a que se encontró producto que tuvo 3.51% menos del contenido neto declarado y, del mismo modo, no declara el porcentaje mínimo de proteína, mínimo de grasa y máximo de humedad, al ocultar esta información al consumidor puede causar confusión y una compra no objetiva.

Este producto presenta distintas deficiencias en su etiqueta.

Fotografía: Revista del Consumidor.

El queso manchego como parte de la dieta mexicana

El queso manchego es conocido por su versatilidad en las comidas debido a varias razones, es por ello que las y los mexicanos han optado por usar este ingrediente en las comidas donde es necesario tener un extra de cremosidad y sabor, así mismo es muy fácil de combinar ya que incluso puede usarse en platillos dulces para crear un balance de sabores; algunas de las razones por las que el queso manchego es muy consumido son:

Sabor distintivo: el queso manchego tiene un sabor único y rico que combina notas suaves y cremosas, esta combinación de sabores le permite adaptarse y realzar una amplia variedad de platos .

tiene un sabor único y rico que combina notas suaves y cremosas, esta combinación de sabores le permite adaptarse y realzar una amplia . Textura adaptable: el queso manchego tiene una textura semi-dura y firme pero también suave y cremosa al paladar. Esta textura le permite fundirse fácilmente en platos calientes como quesadillas, gratinados o salsas, así como también se puede disfrutar en rodajas o rallado en ensaladas, sándwiches o tablas de quesos.

Este queso puede usarse en muchos platillos.

Fotografía: Freepik.

Compatibilidad con otros ingredientes : el queso manchego se combina bien con una amplia gama de ingredientes , tanto dulces como salados ya que puede ser emparejado con frutas frescas , frutos secos, embutidos, miel , mermeladas y diferentes tipos de pan; su sabor equilibrado y su textura lo convierten en un compañero ideal para una variedad de sabores y alimentos .

: el se combina bien con una amplia gama de , tanto dulces como salados ya que puede ser emparejado con , frutos secos, embutidos, , mermeladas y diferentes tipos de pan; su sabor equilibrado y su textura lo convierten en un compañero ideal para una variedad de sabores y . Versatilidad culinaria: el queso manchego puede ser utilizado de diversas formas en la cocina debido a que se puede usar en platos principales, como pastas, pizzas, risottos o incluso en postres, como tartas o pasteles. También se puede disfrutar solo como aperitivo o acompañado de otros ingredientes en tablas de quesos.

