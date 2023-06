Qué significa que mi pareja me sea infiel, pero diga que me ama

¡No mientas! Todos hemos pasado por este incómodo (y doloroso) momento en el que descubrimos que nuestra pareja nos fue infiel y es el infierno en vida, pues la tristeza, el enojo, la decepción y las ganas de llorar nos recorren de la cabeza a los pies; sin embargo, descubrir el fallo no es lo único de lo que merece la pena hablar, pues tras el hallazgo hay que hacer frente al problema. El enfrentamiento con una conversación y las emociones a flor de piel se hacen presentes y no hay nada peor que escuchar un "te amo" de la otra parte.

Si bien es cierto que un "te amo" de tu pareja tras una infidelidad podría tratarse de una forma de chantaje emocional para que le perdones, olvides la infidelidad y le des una nueva oportunidad, aunque sea difícil de creer, lo cierto es que en muchos casos puede ocultar una larga lista más de aspectos que van desde un "cometí un error", hasta conocer más sobre la personalidad de tu ser amado, sea hombre o mujer.

¿Te ha pasado? (Foto: Pexels)

¿Pero cuál es el significado cuando tu pareja te es infiel y tras revelarse su oscuro secreto termina asegurando que te ama?, para los expertos estas palabras no siempre son mentira y en muchos casos esconden grandes rasgos que determinan qué es lo que siente tu ser amado, ya sea dentro del noviazgo o el matrimonio. Por otro lado, el famoso "me pusieron los cuernos" podría llegar a ser perdonable, al menos si esto entra dentro de tus límites dentro de una relación amorosa. ¿Y tú, qué sueles hacer en estos casos?

¿Por qué si mi pareja me engaña, me dice que me ama?

Lo primero y más importante de todo es que te tomes un respiro y reflexiones sobre la situación, porque puede ser la primera vez o incluso que ya hayas perdido la cuenta y acto seguido reflexiones en las palabras de tu ser amado, pues el amor no siempre está presente entre esa persona y la tercera en discordia. Así que si has pasado por esto, Jaime Gama, mejor conocido en redes como "Gotitas de Poliamor", tiene algunos consejos y aspectos que debes de tomar en cuenta.

Tomate tu tiempo para reflexionar sobre la situación. (Foto: Pexels)

Al recordar su experiencia en temas relacionados a las infidelidades, el psicoterapeuta precisó que conforme a sus valores y necesidades ha llegado a la conclusión de que una infidelidad no es algo imperdonable y aunque en esto puedes estar o no de acuerdo, también puedes centrarte en otros puntos como:

Necesidades insatisfechas

Una de las razones por las que tu pareja te dice que te ama, pero aún así te fue infiel podría ser una necesidad no expresada y por lo tanto insatisfecha; de acuerdo con el experto en relaciones de parejas, el ser amado pudo haber dado el "sí" a un acuerdo, sabiendo que no lo iba a cumplir; sin embargo, la mentira fue una forma de complacerte. En este caso a un vínculo monógamo o simplemente al afirmar que serías la única persona con quien compartiría su intimidad.

No lo hizo por lastimarte

Si bien sabemos que las infidelidades causan heridas tan profundas que incluso pueden llegar a la ruptura o al divorcio, en la mayoría de los casos no es bajo esa intención y de ahí las palabras o discursos de arrepentimiento. "No he conocido a ninguna persona que haya sido infiel para lastimar a su pareja. No justifica el daño hecho y debe reparar, pero no es el objetivo", sentenció.

¡No ignores tu intuición! (Foto: Pexels)

La fidelidad no es su único pilar

Finalmente, Jaime Gama explica que "mi relación de pareja no está sostenida por un sólo pilar" y que además, en caso de que uno de ellos se rompa, en este caso la confianza respecto a estar con otras personas, "hay otros que la sostienen mientes decido si podemos reconstruirlo".

Este último aspecto es muy importante tras descubrir la infidelidad de tu ser amado, pues si bien para el psicoterapeuta una situación como esta se puede perdonar, lo cierto es que para muchas personas choca con sus valores y límites como persona. Así que si te encuentras en esta complicada situación y no sabes qué hacer, tómate un respiro, analiza la situación y valora si estos tres puntos pueden salvar tu relación o si, por el contrario, llegó el momento de darle el truene definitivo.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo enfrentar una pelea de pareja? 5 frases que mediarán el conflicto

¿Cómo saber si mi pareja ya no me quiere? 3 claves que lo revelan