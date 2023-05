Olvídate de las "alas de murciélago" con el ejercicio de Scarlett Johansson para fortalecer los brazos

¿Las "alas de murciélago" son tu peor enemigo?, no te preocupes, pues no estás sola y es una de las inseguridades más comunes entre las mujeres, ya que el paso de los años, la falta de actividad física y los efectos de la gravedad terminan por ocasionar esta molesta flacidez que impide saludar moviendo la mano o usar prendas sin mangas por miedo a que el resto vea cómo lucen los brazos. Afortunadamente existen trucos con los cuales fortalecer la zona y dejar en el olvido esas inseguridades que no te dejan tranquila.

El ejercicio es una pieza clave para fortalecer los brazos y aunque existen muchas rutinas que se pueden seguir para combatir las "alas de murciélago", existen algunas que son indispensables para conseguir los resultados de forma rápida y efectiva, y una de las que más ha llamado la atención en las últimas horas es la que sigue Scarlett Johansson. ¿La razón?, que la actriz se presentó en el Festival de Cine de Cannes 2023 con un precioso vestido rosa de tirantes con el que presumió unos brazos tonificados y fuertes que llamaron la atención de muchos.

Así de tonificados lucen los brazos de la actriz. (Foto: AFP)

La mejor parte del entrenamiento de Scarlett Johansson, quien sabe cómo ponerse en forma tras sus energéticas rutinas para fortalecer toda la figura en películas como "Avengers", es que sólo consiste en dos fáciles ejercicios que se pueden hacer desde casa o desde el gimnasio. ¿Les darías una oportunidad?, lo único que necesitas es motivación y un poco de peso para poner a trabajar tus biceps y tríceps.

Así entrena Scarlett Johansson para prevenir la flacidez de los brazos

Fue el propio entrenador de la famosa, Eric Johnson, quien compartió todos los detalles del entrenamiento personalizado que sigue la actriz de 38 años y aunque hay mucho qué resaltar de la rutina, lo cierto es que en esta ocasión y tras el impacto que causó en el Festival de Cine de Cannes, sólo importa el ejercicio con el que fortalece sus brazos, además que previene la aparición de las molestas "alas de murciélago". ¿Entrenarías como ella?

El primer ejercicio que hay que agregar a la rutina diaria es el peso muerto rumano. La postura que debes de tener es clave para lograr los resultados que deseas en los brazos, así que ponte de pie con las piernas abiertas al ancho de tus hombros; dobla tus rodillas y lleva la espalda recta hacia enfrente. Finalmente estira tus brazos hacia la barra, sostenla y estira el cuerpo tratando de llevar la cadera al tubo, ¡pero no te olvides de activar los biceps y tríceps!

La mejor parte de este primer ejercicio es que puede servir para calentar los brazos y a la vez se trabajan los glúteos y las piernas para así tonificarlas; sin embargo, para combatir las "alas de murciélago", Scarlett Johansson también realiza peso con mancuernas de la forma más sencilla y con resultados icónicos. Lo ideal es sentarte en una silla y apoyar bien el respaldo para evitar lesiones en la espada; mientras que las piernas deben estar ligeramente abiertas a los costados y con los pies firmes en el suelo.

Tras conseguir la postura perfecta, toma una mancuerna en cada mano y flexiona los brazos como si quisieras acercar tus codos al torso, de esta forma las mancuernas deberán quedar a la altura de la cara. Posteriormente llévalas por arriba de la cabeza y con los brazos flexionados hacia los lados. Finalmente estira por completo tus brazos hacia arriba y regresa lentamente a cada una de las posturas.

¡Y listo!, así de fácil podrás fortalecer tus brazos de forma rápida y efectiva, por supuesto, al estilo de Scarlett Johansson; un último consejo de su entrenador es realizar tres sets con 10 repeticiones cada ejercicio, pues de esta forma se trabajarán tus músculos hasta evitar la aparición de la flacidez. No olvides que el peso muerto te puede ayudar a calentar toda la zona, pero si prefieres evitarlo, asegúrate de calentar y estirar bien antes de iniciar con el otro ejercicio.