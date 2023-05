Desde el balcón, Salma Hayek conquista Instagram con vestido de lentejuelas

El Festival de Cine de Cannes sigue dando mucho de qué hablar, en especial por los looks con los que las celebridades han desfilado para derrochar estilo y presumir un glamur único y que sólo se puede usar durante una celebración tan importante como esta; aunque en las últimas horas han llamado la atención nombres como el de Lily-Rose o Scarlett Johansson, lo cierto es que México está muy presente y es que una de las famosas que acaparó toda la atención fue Salma Hayek en un look de lentejuelas.

La razón por la que Salma Hayek conquistó Cannes y las redes sociales no es otra que por sus acertados e icónicos looks, pues si en más de una ocasión ha demostrado ser la mejor vestida con transparencias, colores pastel o encendidos, con diseños elegantes o arriesgados, en esta ocasión cautivó con un bonito vestido de gala hecho de lentejuelas y que requirió más de dos mil horas de trabajo.

FOTOS: Salma Hayek posa desde el balcón y paraliza Instagram con su look para Cannes

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana compartió una nueva sesión de fotos de uno de sus tantos looks para conquistar el Festival de Cannes, pues luego de haberse lucido el fin de semana con un vestido de Alexander McQueen, en su última aparición demostró que las lentejuelas están de moda, esta vez con un diseño de Balenciaga, una de las marcas más polémicas del momento.

Para presumir su look, la mamá de Valentina Paloma posó desde el balcón de su lujosa habitación de hotel, desde donde se aprecia una vista inigualable, además que los rayos dorados del sol permiten que el vestido de lentejuelas destaque aún más gracias a un diseño extremadamente brillante. La prenda de Balenciaga resulta icónica por un escote en "V", de mangas largas y hombreras, además de un cinturón para resaltar la figura.

En lo que respecta a la falda, se aprecia un diseño largo y holgado, con muchos olanes que ganan aún más volumen gracias al efecto de las lentejuelas. Finalmente, para completar un diseño que según contó la propia Salma Hayek, pesa al menos 15 kg, apostó por un lujoso collar de Gucci que fue prestado exclusivamente para la ocasión, además de otras joyas como aretes largos, y anillos de pedrería.

"El Festival de Cine de Cannes es mucho trabajo. Comenzando por amigo @gregwilliamsphotography, que me ha estado fotografiando desde mi primera experiencia en Cannes, o mis chicas de peluquería y maquillaje @jennifer_yepez y @sofiatilbury, cuyas habilidades artísticas solo podrían apreciarse si me hubieran visto cuando me desperté ese día, o el equipo de @gucci que me trajo el impresionante collar que escogi solo para enterarse de que quería guardarlo para otra ocasión, hasta las 270 horas de costura a mano, 1.976.000 lentejuelas negras y 2769 horas de bordado a mano que tomó hacer mi vestido @balenciaga de 15 kg", escribió en su cuenta de Instagram.