Mascotas: así puedes protegerlas ante la caída de ceniza volcánica

La actividad del Popocatépetl que desde el domingo pasó de amarillo fase 2 a fase 3 no sólo ha afectado a los humanos con la suspensión de actividades como las escolares, sino también a otras especies de animales que viven en su propio ambiente e incluso a las mascotas que se encuentran dentro de casa a causa de la caída de ceniza volcánica y aunque las autoridades compartieron recomendaciones para proteger nuestra salud, los perros, gatos u otros animalitos de compañía también pueden verse vulnerables ante la emergencia.

Así que si tú ya estás siguiendo todas las recomendaciones emitidas por las autoridades como usar cubrebocas para no respirar la ceniza volcánica, además de proteger tu piel y cabello, por nada del mundo debes olvidarte de las mascotas que dependen de ti, ya que su salud se puede ver afectada por respirar estas emisiones del volcán e incluso por llegar a consumirlas si sus alimentos se contaminaron por permanecer en exteriores. ¡Toma nota y protege a tus peludos!

El volcán siguió activo la madrugada de este lunes. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo cuidar a mi mascota de la ceniza volcánica?

En medio de la emergencia que mantiene en alerta a todos los habitantes de Puebla y de zonas aledañas, además de al país entero, merece la pena recordar algunas de las medidas que ningún dueño responsable de animales de mascota debe dejar pasar por alto. Así que toma nota y ayuda a tus animalitos a mantenerse a salvos y sanos durante la actividad del Popocatépetl. ¿Cuáles de estas medidas ya has tomado?

Lo primero y más importante es que mantengas a tus perros, gatos u otras especies siempre dentro de casa, pues como testigo habrás notado que las cenizas pintaron las calles con su color blanco grisáceo y estar expuesto a ellas puede representar el mismo riesgo que para los humano, es decir, daños en diversas partes del organismo como pueden ser:

Irritación aguda de ojos y vías respiratorias

Conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea

Trastornos gastrointestinales

Agotamiento respiratorio

Enfermedades obstructivas

No olvides mantener entretenido a tu perro si no puede salir a sus paseos diarios. (Foto: Pexels)

¿Qué puedo hacer para que mi mascota no esté en contacto con la ceniza?

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explicó que los daños al organismo no sólo pueden ocurrir al respirar las cenizas volcánicas, ya que también se pueden presentar afectaciones por medio del contacto directo, la inhalación de ésta o de los gases retenidos y además al consumir alimentos o agua contaminada. Es por ello que para cuidar a tus mascotas en estos momentos resulta indispensable que mantengas sus alimentos dentro de casa y alejados de las entradas o ventanas para que no entren en contacto con las emisiones del volcán.

Asimismo, puedes asegurarte de sólo rellenar sus platos de comida y agua cuando sea necesario y lavarlos todos los días para prevenir que algún resto de ceniza se haya colado y tu perrito o gato terminan por consumirlos.

¿Puedo pasear a mis mascotas ante la caída de ceniza?

Tal y como te adelantábamos arriba, una de las mejores formas de cuidar a tus mascotas en esta temporada es tenerlos dentro de casa para que eviten estar en contacto directo con los agentes dañinos para su salud; sin embargo, muchos dueños se preguntan si pueden salir a las calles a pasear especialmente con sus lomitos y en estos casos la recomendación es evitar salir a las caminatas de forma habitual.

Sin embargo, en caso de salir a pasear ante la caída de ceniza volcánica deberás reducir considerablemente el tiempo para que así tus mascotas no pasen tanto tiempo respirando estas partículas dañinas; recuerda que los paseos sólo deben de ser en casos necesarios como que dentro de la casa o departamento no tenga dónde hacer del baño o que simplemente el animal no esté acostumbrado a hacer sus necesidades en su hogar.

Así lucen las calles ante la caída de ceniza volcánica. (Foto: Cuartoscuro)

En cualquiera que sea el caso que te orille a llevar a tu mascota al exterior, en cuanto regresen a casa deberás cepillar a la perfección su pelaje para retirar cualquier resto de ceniza volcánica sobre su cuerpo. En lo que respecta a los baños procura dejarlo en manos de un veterinario y de hacerlo tú, evita los baños en el exterior, y en caso de notar algún cambio de comportamiento, ¡busca ayuda médica inmediatamente!

¡No te olvides de ellos en tu mochila de emergencia!

Una de las recomendaciones más importantes que se deben de seguir ante el nivel de alerta en el que se encuentra el Popocatépetl es tener a la mano una mochila de emergencia en la que se guarden desde alimentos no perecederos y agua, hasta los documentos más importantes de cada habitante del hogar, tan sólo por mencionar algunos ejemplos; sin embargo, en el caso de los dueños de mascotas deben de tener a la mano también los artículos indispensables de sus animales.

Así que prepara a tus perros y gatos con pecheras y collares con placas de identificación con su nombre y número de contacto del responsable en caso de extravío; por otro lado, sus transportadoras o correas deben de estar armadas y listas para usarse en caso de emergencia. Por otro lado, puedes agregar en una mochila alimento apto para ellos, un recipiente con agua limpia y de ser posible un plato. Entre otros artículos destaca un cepillo para retirarles la ceniza en caso de ser necesario, una cobija o toalla.

