El truco de Lisa de BLACKPINK para tener el flequillo perfecto

La cantante tailandesa Lisa de BLACKPINK se ha caracterizado por su flequillo desde que debutó como ídolo de K-Pop, pues desde entonces es raro verla con la frente descubierta. Su fleco, se convirtió en parte de su identidad y según reveló, fue idea de su madre cuando todavía asistía a la escuela.

¿Cómo nació el flequillo de Lisa de BLACKPINK?

Durante una entrevista, la intérprete de "LALISA" comentó que ella no usaba cabello en la frente hasta que su mamá se lo aconsejó, pues anteriormente le gustaba mostrarla, ya que se sentía bonita. "Fue idea de mi madre. Antes de que las clases comenzaran ella me dijo 'oye Lisa vamos a hacerte un fleco'. Yo me quedé con cara de 'NO, me gusta mi frente y no lo quiero cubrir', pero mi mamá fue como 'No, tu frente no es bonita, sólo cúbretela'", detalló.

Desde entonces, Lisa de BLACKPINK no ha dejado crecer su fleco y han sido pocas las ocasiones en que su frente ha quedado visible, por lo que sus fans siempre han estado curiosos de saber cómo lo mantiene tan perfecto pese a que suda, hay humedad y contaminación.

¿Cuál es el truco de Lisa de BLACKPINK para tener un flequillo perfecto?

En una ocasión, la rapera tailandesa reveló que todos los días después de hacer su rutina de skin care y ponerse maquillaje, cepilla su fleco para que quede bien peinado, posteriormente lo coloca un tubo y espera algunos minutos para que quede perfecto. Más tarde, vuelve a cepillarlo con una secadora caliente y coloca algo de aerosol para que quede fijo. Sin embargo, su mayor truco es pasar el cepillo constantemente y no tocarlo con sus manos durante el día.

Aunque Lalisa Manoban ha pensado en dejar crecer su fleco, lo cierto es que no lo ha hecho desde su debut en el 2016. En una entrevista, detalló que algún día podría hacerlo, pero no sabía exactamente cuándo, ya que actualmente está cómoda así.

