Triglicéridos altos: síntomas y por qué son un peligro para mi salud

Seguramente alguna vez has escuchado hablar de la importancia de mantener los triglicéridos en los niveles adecuados para no poner en riesgo nuestra salud; sin embargo, para muchas personas sigue siendo un tema desconocido, que llega a confundirse con el colesterol alto o simplemente que no saben cómo medir este tipo de grasa para evitar una larga lista de síntomas, mismos que a largo plazo pueden desencadenar una enfermedad cardíaca.

Antes de señalar por qué los triglicéridos altos son un riesgo para la salud, merece la pena recordar que éstos son un tipo de grasa presente en la sangre y que llega hasta ella por medio de la alimentación, es por ello que una dieta saludable y balanceada es un pilar fundamental para mantener los niveles normales. Por otro lado, lo que comemos puede ser una forma no clínica de advertir si no existen problemas o si por el contrario hay que prestarle atención a este lípido que según MedlinePlus, se puede obtener con mucha facilidad de:

Mantequilla

Aceites

Grasas de alimentos

Alcohol

¡Cuida las calorías que consumes! (Foto: Pexels)

Y es que cada alimento que se consume es inmediatamente transformado en calorías y cuando no se usan ocurre la formación de los triglicéridos, es por ello que Mayo Clinic explica que al ingerir más calorías de las que se queman se aumenta el riesgo de presentar problemas de salud. Por supuesto, hacen falta exámenes médicos con los cuales confirmar o descartar los altos niveles de esta grasa y entonces suponer complicaciones serias.

De acuerdo con el sitio especializado en medicina, existe una larga lista de afecciones que ocurren tan sólo por tener altos los niveles de este tipo de grasa y entre ellas destacan enfermedades que aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o incluso cardiopatías. Pero entre la lista también se incluyen otras enfermedades comunes como:

Endurecimiento de las arterias

Engrosamiento de las paredes arteriales

Inflamación aguda del páncreas

Obesidad

Síndrome metabólico

Hipertensión arterial

Hiperglucemia

Niveles anormales de colesterol

Prediabetes o diabetes tipo 2

Hipotiroidismo

Recuerda que estas enfermedades tienen sus propios tratamientos y complicaciones. (Foto: Pexels)

Como notarás existen muchas afecciones relacionadas a los triglicéridos altos y es por ello que una de las recomendaciones generales es que así como se realizan chequeos médicos para determinar los niveles de presión o de colesterol altos, también se incluya a la lista este tipo de grasa. La razón de lo anterior es que al igual que con otras enfermedades cardíacas o metabólicas, los síntomas de alerta son silenciosos y comienzan a manifestarse una vez que la salud se ve comprometida.

De hecho, se sabe que cuando los niveles son preocupantes existe un mayor riesgo de presentar enfermedades como las cardiovasculares y la pancreatitis; es entonces cuando pueden surgir algunas de las primeras señales de alerta con molestias como:

Hormigueo o quemazón en las plantas de los pies y las palmas de las manos

Problemas para respirar

Confusión

Xantomas, es decir, depósitos de grasa en la piel

El ejercicio puede ayudarte a reducir los altos niveles de triglicéridos en la sangre. (Foto: Pexels)

¿Cómo puedo controlar los triglicéridos altos para proteger mi salud?

Aunque es necesario hace un examen para determinar si estos niveles son demasiado altos, los expertos indican que los adecuados y normales son aquellos menores de 150 miligramos por decilitro (mg/dl) o menos de 1.7 milimoles por litro (mmol/l); mientras que los altos están en los 200 a 499 mg/dl o los "muy altos" en 500 mg/dl o más. Cabe destacar que existen muchas opciones y hábitos diarios con los que se pueden regular y encontrar niveles estables como:

Olvídate de la vida sedentaria y realiza ejercicio al menos 30 minutos diarios.

Cuida tu dieta y evita consumir alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinado, además de procurar grasas saludables como el omega 3

Cuida tu peso

Evita el consumo de alcohol para no llevar calorías extra a tu cuerpo

