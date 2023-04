¿Te sientas con las piernas cruzadas? Estos son los riesgos para tu cuerpo

Una de las recomendaciones más frecuentes tanto por el personal de salud como por la sociedad es tener una buena postura para evitar desde dolores en algunas zonas, hasta lesiones de importancia y aunque estas palabras se les repiten con mucha frecuencia a los niños pequeños, lo cierto es que ellos no son los únicos que deberían seguir esta indicación y es que incluso los adultos repiten ciertos patrones que pueden traer una larga lista de riesgos para el cuerpo. Entre los ejemplos más comunes está el sentarse con las piernas cruzadas, una práctica que se repite en la escuela, oficina, restaurante e incluso hasta en el transporte público.

Aunque esta forma de sentarse no suele ser mal vista por una gran parte de personas, lo cierto es que tiene muchas desventajas y que representan riesgos para la postura y la salud en general, esto debido a que también corresponde a una de las llamadas "malas posturas". ¿Pero por qué ocurre esto si es una forma idónea para mantener la comodidad?, si bien es cierto que el mantenerse en reposo y con un cruce en las rodillas o en los tobillos se ha convertido en un acto que se realiza de forma automática y sin prestarle demasiada atención, es importante tomar en cuenta que esta práctica a la larga puede ocasionar dolores y problemas serios al desalinear la cadera, tan sólo por poner un par de ejemplo.

¿Y tú, cómo te sientas? (Foto: Pexels)

¿Es malo sentarse con las piernas cruzadas?

Sin importar si al sentarte cruzas las piernas por los tobillos o las rodillas, además si lo haces hacia la derecha o la izquierda, después de conocer los resultados que diversos estudios han encontrado de esta práctica, es muy probable que quieras reconsiderar tu postura y a partir de hoy te sientes con ambos pies firmes sobre el piso, además de asegurarte de mantener las caderas alineadas, ya que son éstas las que mayor impacto tienen por esta mala postura, al menos así lo ha indicado en un artículo Adam Taylor, director del Centro de Aprendizaje de Anatomía Clínica de la Universidad de Lancaster.

Entre los resultados de diversos estudios científicos, se ha demostrado que las personas que se sientan con las piernas cruzadas a la altura de las rodillas son quienes pueden enfrentarse a mayores riesgos en la salud, pues se ven comprometidas muchas funciones del organismo, una de ellas es la circulación de la sangre que puede terminar en la formación de coágulos en las venas. Pero esto no es lo único que se sabe, ya que incluso puede aumentar la tensión arterial que carece de síntomas, pero que es de importancia médica, ya que:

"Cuando su presión arterial se mantiene mucho tiempo alta, hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, e insuficiencia renal", explica MedlinePlus.

Los daños son los mismos para mujeres y hombres. (Foto: Pexels)

Cabe destacar que lo anterior puede ser aún más preocupante si las personas que acostumbran descansar de esta forma, además tienen otros factores de riesgo como sobrepeso u obesidad, mala alimentación, una vida sedentaria e incluso algunas adicciones como el consumo de alcohol y tabaco. Por otro lado, es importante resaltar que complicaciones como estas sólo son la punta del iceberg, pues también está la posibilidad de desgaste de los huesos y articulaciones, mismas que están acompañadas de incomodidad y dolor, pero también de enfermedades que requieren atención médica.

Lo anterior inicia por que una ves que te sientas con las piernas cruzadas se crea una postura que no es natural para el cuerpo y además ocasiona una desalineación de los huesos, algo que repercute en zonas como las caderas, pelvis, glúteos, hombros, columna y por lo tanto en la postura del cuello y la cabeza; no olvides que inconscientemente el organismo busca la forma de crear un balance para sostener el cuerpo de forma equilibrada.

Todo lo anterior a la larga puede llevar a que las personas desarrollen escoliosis que, de acuerdo con MayoClinic, es una "desviación lateral de la columna vertebral" y que suele ser más común en adolescentes. Aunque se sabe que existen casos leves y otros más graves, es importante resaltar que algunos casos llegan a ser incapacitantes y de alto riesgo al afectar otros órganos y esto debido a que una curvatura "en la columna vertebral reduce el espacio dentro del pecho, lo cual dificulta el funcionamiento correcto de los pulmones". Algunos de los signos de esta afección están precisamente relacionados a la desalineación:

Hombros desparejos

Un omóplato que parece más prominente que el otro

Cintura despareja; un lado parece más alto que el otro

Una parte de la caja torácica hacia afuera

Se sobresale más en un lado de la espalda al inclinarse hacia adelante

¡También existen algunos beneficios! (Foto: Pexels)

Todo lo antes señalado es sólo una pequeña parte de los riesgos existentes, pues también puede ocasionar lesiones en los nervios y músculos de las piernas, así como que en hombres la temperatura en la entrepierna puede aumentar significativamente y esto llegar a tener implicaciones negativas en la producción del esperma. A pesar de estas desventajas, la ciencia ha llegado a una última conclusión y es que así como puede ser dañino para el cuerpo sentarse con las piernas cruzadas, también representa una oportunidad para quienes de nacimiento tienen problemas como tener una pierna más larga que la otra.

Asimismo, es importante recordar que no por las consecuencias graves que esta postura ocasiona hay que evitarla al cien por ciento, pues como se ha demostrado también tiene algunos beneficios en personas con ciertas afecciones. Una buena forma es no mantenerla ni todos los días, ni por largos periodos y en su lugar elegir la postura más favorecedora para todo el cuerpo, levantarse y caminar y en caso de ser necesario consultar a un profesional de la salud para que por medio de exámenes determine si es bueno o no para su paciente.

SIGUE LEYENDO

¿Qué le pasa a mi cuerpo si no duermo? 3 graves consecuencias de desvelarse

¿Qué le pasa a mis riñones si como limón todos los días?

¿Cuáles son los efectos de la piña en el hígado?