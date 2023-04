Estas son las lujosas joyas que usará el rey Carlos III y la reina Camilla en su coronación

La coronación del rey Carlos III y la reina Camilla está cada vez más cerca y por medio de las redes oficiales de la realeza se han compartido detalles sobre los objetos sagrados que se usarán durante este importante evento. Es así como se han podido conocer los protocolos y el significado de cada una de las joyas que distinguen a la realeza británica ya que, como se sabe, esta coronación está basada en la tradición antigua.

Esta coronación se llevará a cabo el próximo 6 de mayo y será realizada en la Abadía de Westminster, ubicada en el centro de Londres. En este lugar se han llevado a cabo 38 coronaciones de monarcas reinantes y otras 15 de reinas consortes; ésta suele realizarse meses después de que el o la monarca asumió sus funciones debido a que existe un periodo de duelo nacional por el fallecimiento de su antecesor y la ceremonia debe prepararse a la perfección.

Se espera que el servicio comience a las 11:00 am (hora de Londres) y aunque la coronación en sí es bastante larga, llegando a superar las tres horas de duración, esta vez se ha decidido acortar el tiempo y omitir algunos detalles para así tener un evento más sencillo ya que, según informó la corte real, éste debe ser coherente con las creencias del rey, así como con la situación mundial y aunque se seguirán los protocolos al pie de la letra, se dejará de lado el lujo.

Los objetos sagrados que usará el rey Carlos III

Dentro de este protocolo real, existen ciertos objetos que guardan un gran significado que culmina en que una persona sea reconocida como rey o reina. El Trono de la Coronación es en donde el rey se presentará con su título oficial, llamada también La Silla de la Coronación, ésta data de principios del siglo XIV y fue construida bajo las órdenes del rey Eduardo I; aunque con el paso del tiempo ha sufrido distintos daños (como el de un bombardeo realizado por Las Sufragistas en 1914) continúa siendo de suma importancia durante la coronación.

El trono tiene dos leones de cada lado.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

La unción

Esta es la parte más sagrada de toda la ceremonia ya que Carlos III y Camilla serán ungidos por el arzobispo de Canterbury con un aceite que fue santificado en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén (en donde se piensa que Jesús fue enterrado) por el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III y el arzobispo anglicano de Jerusalén Hosam Naoum.

Durante la ceremonia de coronación, el arzobispo de Canterbury utiliza un aceite consagrado que se encuentra en una "Ampolla" de oro con forma de águila de alas extendidas. Durante la ceremonia, el arzobispo vierte el aceite en una cuchara y unge al monarca en las manos, el pecho y la cabeza en el momento más sagrado de la ceremonia de coronación, por lo que esta parte de la ceremonia no es visible para el público.

La unción fue preparada con una mezcla de flores aromáticas.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

La túnica del rey

Durante la ceremonia de coronación, el rey Carlos III será investido con la “Supertúnica”, un manto de seda dorada que ha sido usado anteriormente por su madre Isabel II en 1953, su abuelo Jorge VI en 1937 y su bisabuelo Jorge V en 1911. Para esta ocasión, se le colocará al rey una estola de librea hecha especialmente por una firma de Londres, ya que The Worshipful Company of Girdlers, que fabricó la estola para la coronación de Isabel II, ya no se dedica a este oficio.

La corona de San Eduardo

La corona fue creada para la coronación de Carlos II en 1661 y es la más importante y sagrada de todas las coronas, por lo que solo se utiliza en la ceremonia de coronación. Esta corona es de oro macizo con incrustaciones de piedras preciosas como rubíes, amatistas y zafiros, y está adornada con una cubierta de armiño; con un peso de más de 2 kilos y una altura de 31,5 centímetros, esta corona es impresionante y cuenta con 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas y 4 rubíes.

La corona sólo será usada durante la ceremonia.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

El Cetro de la Paloma

El cetro de oro tiene una paloma con las alas extendidas posada en una cruz en su extremo superior para representar el Espíritu Santo, simbolizando el papel espiritual y pastoral del soberano. Este cetro mide 110 centímetros de largo y tiene un peso de 1.150 gramos.

El Cetro de la Cruz

El cetro utilizado en la coronación representa el poder temporal del soberano y ha sido utilizado en cada coronación desde la de Carlos II en 1661. Tiene un peso de 1.170 gramos y una longitud de 92 centímetros y en 1911 se le agregó el diamante Cullinan I de 530.2 quilates, que es tan grande que se tuvo que reforzar el cetro para soportar su peso.

Ambos cetros serán entregados al monarca durante la coronación.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

El Orbe del Soberano

El globo utilizado en la coronación del rey simboliza el mundo cristiano y está compuesto por una esfera de oro hueca que tiene esmeraldas, rubíes y zafiros engastados, rodeados por diamantes y enmarcada por dos hileras de perlas. En la parte superior del globo, hay una cruz engastada de diamantes con un zafiro en un lado y una esmeralda en el otro; el globo coronado se entrega en la mano derecha del rey y tiene una altura de 27,5 centímetros y un peso de 1.320 gramos.

Este objeto también representa a la religión cristiana en el mundo.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

Las espuelas

Las espuelas de oro son un símbolo de la caballería y han sido utilizadas desde la coronación de Ricardo Corazón de León en 1189. Estas espuelas se colocan en los tobillos del soberano y si se trata de una reina, se colocan en el altar.

Las espuelas son conservadas en un lugar especial.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

El anillo

Este anillo de oro fue creado específicamente para la coronación de Guillermo IV en 1831. Está formado por un zafiro rodeado de diamantes y tiene incrustaciones de rubíes que forman una cruz; durante la ceremonia de coronación, el arzobispo coloca el anillo en el dedo anular del soberano como un símbolo de su "dignidad real".

Todos los soberanos desde el rey Eduardo VII en adelante lo han usado en sus coronaciones.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

La corona de la reina Camilla

Por su parte, la reina Camilla será coronada como reina consorte y usará la corona que la reina María pidió en 1911 y será la primera vez en la historia en donde se use una corona ya existente en lugar de crear una nueva, según el palacio, por razones de sostenibilidad y eficiencia.

La corona se ha adaptado al gusto de la reina Camilla.

Fotografía: Instagram/@theroyalfamily

La corona tiene diamantes Cullinan, extraídos del diamante más grande jamás encontrado en Sudáfrica en 1905, que anteriormente formaban parte de la colección personal de joyas de Isabel II. La corona fue sacada de la Torre de Londres para ser modificada por el joyero real, que realizará algunos cambios menores y añadidos, y también se eliminarán cuatro de sus ocho arcos desmontables.

