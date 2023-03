7 razones por las que el boxeo no es una actividad exclusiva de hombres y empodera mujeres

Muchas veces le dijeron a una niña que no podía jugar con un balón porque eso era exclusivo de los niños, esa misma explicación los adultos la tomaban cuando se trataba de hacer actividades que eran consideradas para cierto género, pero en pleno 2023 y desde hace unos años eso quedó atrás, ya son menos personas las que creen este estigma y se aventuran a probar cosas nuevas sin importar para quien haya sido destinado.

Otro más de los ejemplos es el box, este deporte creado en Etiopía en el año 600 A.C fue considerado por siglos sólo para hombres, pero ya no es así, cada vez son más chicas las que llegan decididas al gimnasio a entrenar ya sea como una práctica de defensa personal, una rutina de ejercicio para tonificar o de una forma profesional.

Las mujeres que optan por ponerse los guantes manifiestan sentirse mejor al paso de unas semanas, aunque en algunos casos no era recurrente la actividad física, mientras que las que eran activas notaron resultados en temas emocionales, de estrés, mayor energía y aumento del estado de ánimo positivo.

“Tengo 57 años y hace varios años que me detectaron presión arterial alta y no podían controlarla, mi Dr. me había recomendado hacer ejercicio desde hace un tiempo, pero por desidia o flojera no le hacía caso. Este año me armé de valor y coraje para empezar a ir a box, al principio fue porque quería bajar de peso, y fue difícil pues no tenía condición, pero no desistí, después empecé a sentirme más ligera. Mi presión hoy por hoy está controlada. Me gusta entrenar box porque cada vez me siento mejor, me siento bien físicamente, con más ánimos y con más fuerza”, comentó Ely Arzac.