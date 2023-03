Manelyk González: con minifalda y top de lentejuelas, así es como la ex Acapulco Shore presume su figura

Cuando se trata de moda Manelyk González permanece como una de las influencers favoritas de los internautas gracias a su estilo único con looks que van de lo elegante a lo extravagante, sin olvidar el toque de sensualidad que tanto la caracteriza. El ejemplo de ello es su más reciente conjunto en color blanco con minifalda y botas altas doradas lleno de brillo con el que derrochó belleza.

La también modelo, de 34 años, se dio a conocer con el reality show “Acapulco Shore” y desde entonces la polémica ha sido parte de su carrera, pues no teme en decir lo que piensa aún ante las cámaras. Es esta honestidad que, en combinación con su arrolladora belleza, le ha ganado el corazón del público a través de la pantalla chica y los usuarios en sus diferentes plataformas.

Look con botas altas doradas de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

Aunque no todo es controversia para la popular empresaria, pues también muestra una faceta de ella con cada fotografía en la que revela su pasión por la moda. Un gusto que la convirtió en referente, pues ha logrado inspirar a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con cada uno de sus atuendos, todo mientras presume su torneada figura resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

Tal y como sucedió con su último look que consta de un elegante conjunto en minifalda y crop top con escote doble y mangas largas que añadieron glamour. El diseño posee brillo gracias a las lentejuelas de las que está cubierto, mismas que van a juego con sus botas altas estrellas de su look y que podrían quedarse durante primavera como uno de los accesorios favoritos tras llegar con fuerza en invierno.

Secreto de Manelyk González

Aunque la también conductora ha logrado su envidiable figura con ejercicio diario y una alimentación balanceada, también se ha sometido a algunas cirugías y tratamientos estéticos que no teme en admitir y es tal su sinceridad al respecto que se hizo famosa por su frase: “Todo lo que ves, es operado”.

Durante una transmisión en vivo, “Mane”, como también es conocida la influencer, habló de todas las cirugías a las que se ha sometido y la primera de ellas fue una liposucción: “Tenía muchos gorditos en la cadera, en realidad nunca fue que estuviera gordita, pero usaba los pantalones muy abajo, comía como si no hubiera mañana y no hacía ejercicio, entonces se me hicieron gorditos (…) lo odiaba por completo y me hice la lipo para que me quitaran esto”.

Manelyk González presume su figura con conjunto de lentejuela. Foto: IG @manelyk_oficial

Detalló que tras la liposucción no tenía intención de someterse a una segunda intervención quirúrgica, pero en un viaje pudo observar los resultados en otras jóvenes y decidió realizarse el aumento de busto: “Un día fui a Playa del Carmen con mis amigos y vi a muchas chicas extranjeras, flaquitas, pero con las bubis en su lugar, como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘Lo necesito en mi vida’. Regresé y me operé”.

Aunque surgieron rumores de que también se realizó una rinoplastia -cirugía en la nariz-, la modelo admitió que es una de las que más temor le causan ya que “no hay vuelta atrás”, por lo que en su lugar se inyecta ácido hialurónico que es menos invasivo.

