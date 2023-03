Loreto Peralta: 3 minivestidos que estarán en tendencia esta primavera

Loreto Peralta se ha convertido en una it girl, pues ha sus 18 años de edad hamostrado su gusto por la moda y a través de su cuenta de Instagram da cátedra de cómo lucir cómoda, juvenil y a la moda. Tal es el caso de los looks para primavera como son los vestidos cortos. Y es que este tipo de prendas que son perfectas para la época de calor no dejan de causar furor entre las famosas, por lo que las veremos mucho este 2023.

La primavera nos da oportunidad de sacar las prendas más cómodas y frescas pues suben las temperaturas y parte del encanto de esta época es usar ropa que nos ayude a evitar el calor por lo que los vestidos y shorts se apoderan de las pasarelas primavera-verano 2023, es así que al estilo de Loreto Peralta mostraremos tres vestidos cortos ideales para la época de calor y para lucir juvenil, elegante y con mucho estilo.

A sus 18 años es todo un ícono de moda. Foto: Instagram @loretoperalta

Loreto Peralta se luce con minivestidos ideales para primavera

De acuerdo con modistas internacionales en primavera los estampados forales serán los que cobren protagonismo, veremos telas en colores bebé, incluso con tonos metálicos, pero si de vestidos cortos se trata entonces cobran fuerza los tonos lisos que favorecen a todas las figuras pues ayudan a estilizar el cuerpo, pero lo más importante a sentirnos cómodas en todo momento.

Hay que considerar que hay looks clásicos que cada temporada se posicionan en el gusto de las celebridades por su facilidad para combinar con otros colores y accesorios, tal es el caso de un minivestido total white, esto es un vestido blanco. Al ser un color básico se puede llevar con cualquier clase de look pues se adaptan con facilidad.

Loreto usa un vestido blanco corte A con tirantes que es perfecto para la época de calor pues aporta frescura y hace que se vea arreglada y cómoda.

Los vestidos blancos nunca pasan de moda. Foto: Instagram @loretoperalta

Cómo ya decíamos los estampados primaverales se caracterizan por ser los clásicos de esta temporada, Loreto luce un modelo en tono beige con flores rosas en color pastel, que es ideal para rejuvenecer y aporta frescura al look.

Los estampados florales también favoren a las más jóvenes. Foto: Instagram @loretoperalta

Si buscas un modelo que combine colores esta opción es perfecta ya que combina blanco y azul en líneas horizontales, pero ojo, pues este tipo de diseño no favorece todos los tipos de cuerpo, cómo son el de pera, ya que generan un efecto se mayor volumen en la parte de cadera. La actriz lo lleva muy estilizado con una sandalias de piso, perfectas para dar un paseo largo en días de descanso.

Combinar blanco y negro es otro básico y en este look se ve encantadora. Foto: Foto: Instagram @loretoperalta

