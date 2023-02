Toma nota: este es el consejo de la empresaria Nathaly Zamora para triunfar en la vida

La venezolana Nathaly Zamora es una publicista que ha logrado abrirse camino entre una industria tan competitiva como la de relaciones públicas y del entretenimiento. Tiene a la fecha su propia agencia llamada Zamora Group, cuenta con más de 15 años de experiencia y representa a diversas personalidades internacionales.

En su país natal trabajó en agencias de publicidad representando a clientes como DirecTV, Nokia Latam y The Famous Grouse. Sin embargo, en 2009, con sus conocimientos y experiencia en la maleta, decide emigrar a Estados Unidos para ampliar sus oportunidades de trabajo.

Pero no fue miel sobre hojuelas en un principio. En el país del norte de América realizó trabajos en diferentes sectores ajenos a su carrera, pero algunos artistas venezolanos aún la consultaban y siempre le preguntaban por qué no creaba su propia agencia.+

En 2009 decide emigrar a EU para ampliar sus oportunidades de trabajo (Foto: Instagram/ @nathalyzamora)

Fue ahí cuando decidió iniciar con Zamora Group con su primer cliente oficial, el diseñador español Custo Barcelona, conocido por vestir a figuras como Julia Roberts, Beyoncé, Jennifer Aniston o Jennifer López. “La primera impresión es de ¡¿Wow, será que podré con esto?!”, reconoció en una entrevista.

“Es común minimizarse, pero yo dije que sí, que en el camino vería si me arrepentía o no, y ya son nueve años trabajando con él, así que ha sido una relación de éxito y el inicio de este camino”, agregó.

Ahora la publicista tiene una cartera de clientes con grandes personalidades como a la diseñadora europea Rosa Clará, la marca de productos de belleza y cuidado de la piel Infinite Paris en Colombia, restaurantes como Crudos Fusion Art y Sokai Sushi Bar, y en la industria musical algunos como la agrupación venezolana Los Wizzards.

El consejo de la empresaria

En opinión de Zamora, no hay que dejarse subestimar por nadie y hay que tener confianza y seguridad en sí mismo. Es por ello que compartió un consejo para el éxito que le han servido por experiencia.

“El éxito no depende de nadie más, si trabajas con fuerza puedes llegar donde quieras. La constancia y la pasión son los ingredientes básicos, si no tienes esa pasión no lo logras, no tienes la motivación todos los días de seguir trabajando por tus objetivos”, indicó.

