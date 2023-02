San Valentín: 5 regalos románticos de última hora

¡Es hoy, es hoy!, el día más esperado para los enamorados por fin está aquí y si algo se sabe de cada San Valentín es una fecha en la que el amor circula por el aire y que se encuentra en cada esquina, ya sea en formas de ramos de flores, globos de corazones rojos o peluches, pues no hay mejor día para darle al ser amado los regalos más románticos que demuestren que nuestros sentimientos son sinceros. Lamentablemente, sabemos que no todos nacemos con la habilidad de dar con los mejores detalles o peor aún, ¡recordar la festividad!

Así que sí olvidaste comprar el o los regalos para tu pareja, te informamos que no estas solo y para evitar alguna molestia o reclamo hay alternativas de última hora que resultan igual de románticas y que son perfectas para sorprender incluso si se trata de un detalle muy pequeño. Y considerando que la creatividad se puede ver en aprietos ante la presión y el nerviosismo de no encontrar nada por las calles o tiendas, te compartimos algunas ideas que te ayudarán a sorprender a tu amado o amada como nunca antes.

Recuerda que hay detalles que nunca dejarán de ser románticos. (Foto: Pexels)

Lo primero que debes de tener en cuenta es que muchas veces menos es más y que lo clásico nunca pasa de moda, además que al tratarse de algo casi como una tradición, el toque amoroso y tierno se hará presente al instante para volver a flechar el corazón o incluso para revivir la llama si es que atraviesan por problemas de pareja. ¿Te animas a darles una oportunidad?, te aseguramos que los encontrarás muy fácil e incluso si sales tarde del trabajo.

Ramo de flores

Tal y como te adelantábamos, hay regalos que nunca pasarán de moda y siempre son un detalle increíble, entre ellos destacan las flores que desde nuestra recomendación sugerimos no sólo apostar por las rosas rojas, sino darle a tu pareja sus preferidas o bien, dejarlo en manos de las floristas para crear un ramo único y muy colorido. La mejor parte de este regalo, en especial para quienes tienen una relación a distancia o que no se podrán ver este San Valentín, es que siempre se las puedes hacer llegar al trabajo o a su casa acompañadas por una tarjeta o una carta de amor.

Por otro lado, si quieres presumir el romance a otro nivel puedes ir a tiendas de regalos y buscar flores de crochet o de plástico sumergidas en bolas de cristal; algo que hace a este detalle aún más especial es que duran para toda la vida.

Pide ayuda del florista para dar con la combinación perfecta. (Foto: Pexels)

Anillos de pareja

Otras opciones de última hora este 14 de febrero y que sin duda son ideales para aquellos que quieren demostrarle a su ser amado que la relación va en serio son los anillos de pareja entre los que pueden escoger todo tipo de diseños para que cada quien tenga su sello personal y complemente al otro. Además, hay sets de juegos que van más allá y crean complicidad como es el caso de los anillos de promesa, los que se regalan antes de los de compromiso y que en un futuro pueden acompañar a las argollas de matrimonio.

Entrégalos junto a una carta o tarjeta de amor. (Foto: Pexels)

Cena romántica

Ya sabemos lo que estás pensando y déjanos decirte que es un error, en esta fecha no siempre hay que ir al restaurante más lujoso y exclusivo para tener una cena romántica, pues algo que hace más emotiva esta sorpresa y regalo es pasar la tarde cocinando para quien nos flechó el corazón o comprar platillos ya preparados si es que así se desea. En cambio, el detalle está en la ambientación con velas aromáticas y flores para hacer el lugar como el escenario de una película, además se puede colocar un proyector en el jardín o la sala para pasar la noche viendo películas de amor.

Disfruten de una noche bajo la luz de las velas. (Foto: Pexels)

¡Arma una playlist!

No hay mejor regalo en esta temporada que uno acompañado por la música y como regalar discos ya no es del agrado de todos, una forma de modernizar esta idea es crear una playlist. Este detalle no te tomará demasiado tiempo y la mejor parte es que la música nos acompaña en todo momento, por lo que seguramente tendrás ese tema que escucharon juntos en su primera cita, el vals que sonó el día de su boda (si es que ya hubo matrimonio) o simplemente la canción con la letra más hermosa que te recuerde a él o ella.

El regalo que dura toda la vida. (Foto: Pexels)

Perfumes

Por último, pero no menos importante, entre las opciones de regalos de última hora para este San Valentín destacan los perfumes, un detalle perfecto para toda ocasión. Un truco para agregarle más romance al momento es agregar comentarios como "el aroma me recordó a ti", como una muestra de que conoces a tu pareja.

