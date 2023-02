Kris Jenner se suma a la tendencia de minifalda negra

Kris Jenner acaba de romper el Internet y esta vez no por un anuncio importante o por mostrar apoyo a los proyectos de cada una de sus hijas, sino por dar una sorprendente cátedra de moda que no sólo resulta revolucionaria para las empresarias u oficinistas, pues dio con el look perfecto para demostrar que las mujeres maduras también pueden lucir una minifalda de la forma más icónica, glamurosa y, por supuesto, elegante.

Claro que su decisión de llevar un atuendo como este ha despertado todo tipo de opiniones; sin embargo, Kris Jenner acaba de confirmar lo que muchas celebridades han repetido por años y es que la moda no conoce de edades, por lo que a cualquier edad se pueden sumar a las tendencias del momento tal y como es el caso de la minifalda negra. Se trata de un básico del clóset que siempre puede sacarnos de un apuro al ser magnífica para conseguir looks tanto casuales como elegantes gracias a lo sobrio de su color y a los complementos con los que se combine.

Los looks total black ya son sello personal de la empresaria. (Foto: IG @krisjenner)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la momager del clan Kardashian-Jenner compartió una sesión de fotos que protagonizó junto a Khloé, y aunque ver a madre e hija en la misma imagen ya resulta icónico, los looks de las celebridades fueron los que se robaron la atención. Para la ocasión demostraron que la tendencia del momento es una minifalda negra y que siempre se puede lograr una imagen muy chic sin que la edad lo impida, ya que la lucieron tanto la empresaria de 67 años, como la modelo de 38.

Este es el look ideal para mujeres de más de 60 años

En medio del revuelo que sus hijas están causando al llevar los microbikinis más reveladores, Kris Jenner dio una lección de moda para mujeres empoderadas que han tomado las riendas del mundo empresario. De acuerdo con la mamá de Kim Kardashian, un truco para lograr lo anterior es crear el balance perfecto entre el glamur, la elegancia y la formalidad, sin perder de vista un toque sensual gracias a este básico del clóset.

Al posar de pie y con una mirada fija en la cámara, presumió un outfit en el que una camisa blanca de cuello y botones da un toque de color a la imagen entera; mientras que para lograr ese look de empoderamiento y liderazgo agregó un blazer largo y una ajustada minifalda con la que se dejó ver como pocas veces. Para terminar de imponer moda y sumarse a la tendencia del momento, también lució un par de medias negras y stilettos para presumir unas piernas kilométricas.

Este es el look con el que paralizó la red. (Foto: IG @krisjenner)

Por su parte, Khloé Kardashian se convirtió en su dupla perfecta con medias negras, stilettos y un blazer largo y holgado a forma de vestido; estos dos atuendos pertenecen a la firma de la estrella de "The Kardashians", Good American, y ya han despertado todo tipo de comentarios como que se trata del "dúo más icónico" del momento o que lucen "impresionantes". Asimismo, esta combinación llegó en el momento perfecto para demostrar que la ropa no conoce de edades y que después de los 60 también se pueden robar todas las miradas.

Esta no es la primera vez que la matriarca impone moda o se suma alguna tendencia y es que en varias ocasiones ha derrochado estilo como nadie más con vestidos cortos y largos, diseños de transparencias o encaje, tan sólo por mencionar algunos ejemplos. Así que esta minifalda negra no es la única con la que ha roto con los estereotipos que las mujeres maduras deberían de seguir.

Este es otro look con el que presumió las piernas. (Foto: IG @krisjenner)

Kris Jenner no tiene miedo de usar estampados. (Foto: IG @krisjenner)

Ni los colores más llamativos. (Foto: IG @krisjenner)

