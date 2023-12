Los tres consejos de Ricardo Salinas Pliego para ser una persona exitosa

Ricardo Salinas Pliego es un reconocido empresario mexicano, amado por muchos y criticado por otros, lo cierto es que no se puede negar el ingenio y el éxito que ha cosechado, pues es dueño de múltiples empresas como Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca, Totalplay, Tiendas Neto, entre otras más.

Actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de las personas más ricas de México, pues posee una fortuna valuada en 13.1 miles de millones de dólares.

Ricardo Salinas es dueño de la cadena bancaria "Banco Azteca"

Foto: Archivo

Si algo caracteriza a Salinas Pliego es su particular forma de expresarse, pues no tiene miedo a decir lo que piensa, por lo que siempre comparte su visión de las cosas a través de redes sociales como "X" , así como en otros medios como conferencias y entrevistas. Es por eso que hoy te compartimos tres de sus mejores consejos para ser una persona exitosa.

Consume contenido que te aporte

El empresario considera que es importante ser cuidadosos con el tipo de información que consumimos, pues la mayoría de veces llenamos nuestra cabeza con contenido basura que lejos de aportarnos algo positivo nos fomenta la ignorancia.

La mejor opción es practicar la lectura, pues en los libros se encuentra el conocimiento que puede llegar a cambiarnos la vida y prepararnos para afrontar las adversidades que enfrentemos a lo largo de la misma.

No dejes que la opinión de las personas afecten el rumbo de tu vida

Muchas veces abandonamos nuestros sueños y metas por la opinión de las personas, sobre todo cuando se trata de estudiar alguna carrera o dedicarse a alguna profesión en particular nunca faltan los comentarios negativos.

Al final, solamente cada quien es dueño de su propia vida y es libre de decidir qué rumbo quiere tomar, no dejes que los demás decidan por ti.

Foto: X @RicardoBSalinas

No te endeudes por aparentar ser alguien que no eres

"Si no tiene dinero, no compre, no gaste y no se endeude solo para aparentar un estilo de vida que no puede sostener", fue el consejo que el mismo Salinas Pliego compartió a través de su cuenta de "X".

Muchas veces gastamos más dinero del que tenemos con el fin de aparentar tener una vida llena de lujos, sin embargo a la larga esto puede llegar a traer consecuencias tales como deudas, que pueden afectar seriamente a tu vida económica. Es muy importante aprender a manejar el dinero de manera responsable.

Foto: X @RicardoBSalinas

¿Quién es Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Benjamín Francisco Salinas Pliego nació el 19 de octubre de 1955 en la Ciudad de México. Su familia siempre se ha dedicado a los negocios, por lo que aprendió de ellos a lo largo de su crecimiento.

En el año 1977 se graduó en la carrera de contador público con Mención Honorífica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Años más tarde en el 2015 la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, una distinción que logró gracias a su liderazgo y a sus aportaciones en los negocios de países como México, Estados Unidos y otros países latinoamericanos en donde opera su empresa Grupo Salinas.

Siempre está buscando la manera de acercar a los jóvenes al conocimiento, es por eso que se ha encargado de visitar un gran número de instituciones tanto nacionales e internacionales con el fin de impartir diversas conferencias con temas sobre migración, prosperidad incluyente, cambio cultural y libertad económica.

Asimismo también ha invertido en pro de causas filantrópicas mediante su proyecto Fundación Azteca, con el cual apoya diversas iniciativas sociales y ambientales.