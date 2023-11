Alejandro Valenzuela: "El sector popular es importante para el desarrollo del sector financiero"

En entrevista para el Heraldo, Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, explicó la importancia de la creación de este banco.

Banco azteca se desarrolló para generar inclusión financiera, ya que antes en México se atendía más a la clase media y media alta, mientras que el sector popular no tenía la misma atención. Esto se debía a que los bancos pensaban que el sector popular no ahorraba y que no habría captación de fondos.

Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca

Foto: Archivo

Al percatarse de esta situación, Ricardo Salinas tuvo la visión de crear un banco a través de Elektra que entregaba créditos.

En el 2002 buscó obtener la licencia bancaria, misma que le fue otorgada más tarde.

Banco azteca nace el 4 de abril de 2002, siendo el banco de la era digital, pues implementó medidas como la autenticación por huella digital. Se optó por esta forma ya que tan solo hace algunos años muchos mexicanos no sabían aún leer ni escribir, y mucho menos identificarse mediante firmas.

Otro aspecto revolucionario fue la integración de los bancos dentro de las sucursales de Elektra, pues antes las personas se sentían intimidadas al entrar a una sucursal bancaria, pero al utilizar este modelo las personas se acercaban a Banco Azteca de manera más natural. Además, a diferencia de otros bancos, trabajan de 9 AM a 9 PM todos los días del año.

Ricardo Salinas fundo Banco Azteca en 2002

Foto: Archivo

Un modelo que beneficio al sector popular

Todo eso permitió que en los 21 años que Banco Azteca lleva existiendo, 32 millones de mexicanas y mexicanos tuvieran su primera experiencia de banca formal en su vida.

Por cada peso que Banco Azteca presta hoy en día tiene un ahorro de 1.40 pesos, lo que demostró que hay más ahorros de los mexicanos del crédito que se demanda. Por lo que al ver esto, otros bancos trataron de hacer lo mismo, poniendo más atención al sector popular. Muchos se resistían al cambio con la parte digital, hasta que se solicitó que todos los bancos hicieran lo mismo.

Ya hoy en día hay más medidas de seguridad como reconocimiento facial, de voz y hasta de iris. La tecnología permite entender mejor la vida financiera de cada persona, ya no se ven segmentos de clientes, se ve a cada cliente individualmente y sus necesidades

La aplicación de Banco Azteca brinda servicio a 19 millones de mexicanos y está abierta las 24 horas del día. Gracias a este modelo, Azteca se ha convertido en un banco figital, es decir que se mantiene híbrido entre lo físico y digital

Banco Azteca cuenta con más de 2 mil sucursales en muchos lugares donde no hay otros bancos, por lo que en un inicio fueron escogidos por AMLO para bancarizar a todos aquellos compatriotas que necesitaban servicios bancarios.

La bancarización en México

Hoy en día la economía informal en México es muy grande, aún hay mucha gente que no tiene cuentas bancarias.

El efectivo lleva al anonimato, pues no sé sabe de dónde proviene ni a dónde va el dinero. Sin embargo; digitalmente si se puede rastrear. Es por eso que muchos individuos de la economía informal no quieren que se sepa sobre los movimientos monetarios que realizan, de ahí proviene la objeción de bancarizar sus recursos.

Uno de los motivos de esta negativa es debido a que las personas no quieren que hacienda esté al tanto de sus movimientos para evitar pagar impuestos. Pero, contrario a lo que se cree hay más beneficios por asociarse al sector financiero, tales como ganancias para cualquier ciudadano, pues los recursos generan intereses, así como mejor cobertura en seguros y necesidades financieras.

Alejandro Valenzuela explicó la importancia de la bancarización en México

Foto: Archivo

Alejandro Valenzuela opina que las personas no deberían de preocuparse por pagar impuestos si no de ver qué se hace con esos impuestos.

Actualmente es buen momento para abrir cuentas de ahorro en tasas de interés, debido a que la inflación va decreciendo poco a poco.

El director general de Banco Azteca recomienda no aceptar créditos a la palabra, es decir sin garantías de por medio, por ejemplo al pedir dinero prestado, pues nada te garantiza la devolución de tu dinero. Aquí radica la importancia de tener una institución financiera de por medio pues las consecuencias de no pagar irán sumando intereses.

La educación financiera en México

Es un tema que se ha dejado de lado en el país; sin embargo es algo con lo que toda persona debería de contar para poder llevar una buena estabilidad financiera.

Entregas, salidas, ahorro, equilibrio en la economía, cualquier individuo debe entender esos términos sin importar la profesión que se busque ejercer en la vida.