Shorts de cuero: la prenda que no te puede faltar en tus looks de posadas para causar sensación

Una de las prendas que llegó para quedarse en el guardarropa es el short de cuero o vinipiel, pues aporta elegancia y versatilidad para a los looks de día o noche, se sabe que es utilizado en temporada de otoño e invierno y es perfecto para lucir el mejor atuendo en las posadas decembrinas debido a su infinidad de maneras para combinarse.

El vinipiel conocido también como cuero sintético ofrece una alternativa ética a la piel tradicional, además es mucho más económico que una prenda de producto animal, se puede encontrar en plataformas en línea o en la mayoría de las tiendas departamentales, pues desde algunos años está en tendencia.

Es perfecto para un look de transparencias. Captura de pantalla Pinterest sthealthelook

3 estilos para combinar un short de cuero

Hay infinidad de maneras de llevarlos, puede ser con una camisa blanca y tacones, que queda perfecto para un look elegante, ir al antro, una cena romántica, así mismo, si se combina con una camiseta y tenis, se crea un look casual para ir a comer con amigas, salir de compras o estar cómoda, pero arreglada para cualquier ocasión.

Transparencias

Monocromático

Suéter de color vibrante

El rojo es un imperdible de temporada. Captura de pantalla Pinterest

¿Cómo lavar la ropa de vinipiel?

A diferencia del cuero convencional, el vinipiel es más flexible, por eso permite mayor libertad de movimiento, pero luciendo elegante. Además, se sabe que tiene una gran durabilidad por lo que es una buena inversión, ya que conserva su aspecto perfecto por más tiempo, esto siempre y cuando se lave correctamente.

Se sabe que las prendas de cuero no pueden lavarse en lavadora, pero en el caso del vinipiel hay algunos casos que está permitido por lo que es de suma importancia revisar las instrucciones, esto para no arruinar la ropa, en caso de que no se recomiende será importante asearlas a mano y con un detergente para telas delicadas.