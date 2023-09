Valentina Paloma da cátedra de moda para usar una falda de cuero en otoño y lucir aesthetic

Nos encontramos en la recta final del verano y ante ello no resulta sorpresa que cada vez se busquen más y más ideas de looks para lucir en tendencia durante el otoño y así conquistar la temporada como una verdadera fashionista, además que esto también permite adaptarse a los climas tan variables que trae esta época del año; sin embargo, al igual que cada año hay prendas infalibles del clóset y que se deben de llevar sí o sí sin importar la edad. El mejor ejemplo de lo anterior es la ropa de cuero que te hará ver moderna, aesthetic y sexy, ¿y tú, cómo las usarás?

Así que si durante los próximos meses quieres lucirte como toda una diva y así atraer todas las miradas sin importar si vas a la escuela, oficina o a una comida sin duda debes de seguir los pasos de Valentina Paloma, la única hija de Salma Hayek y que desde hace un par de años ya es una promesa dentro del mundo de la moda. Recientemente la socialité llevó el atuendo perfecto para sumarse a la fiebre de lo aesthetic al convertir a una falda de cuero en la gran protagonista de su look.

Madre e hija se han robado los reflectores en más de una ocasión. (Foto: IG @salmahayek)

¿Cómo combinar una falda de cuero? Triunfa al estilo de Valentina Paloma

Si en tu clóset tienes una falda de cuero que no sabes cómo combinar y quieres llevarla al siguiente nivel de tendencias de moda sin duda debes de robarle el look a Valentina Paloma, quien demostró que un corte midi es la opción para estilizar la figura y además lucir como toda una "it girl" o "fashion girl", ¿le darás una oportunidad? De acuerdo con la joven de a penas 15 años de edad, hay que saber cómo estilizar la figura y para ello no hay mejor alternativa que:

Un tiro alto que remarque una cintura extra pequeña

Un corte entallado para resaltar la figura

Llevar un largo midi por debajo de las rodillas para verte elegante

Llevar el cuero en color negro para así ir con las tendencias del otoño

Por otro lado, la hija de Salma Hayek con el empresario francés François-Henri Pinault dejó en claro que todo lo anterior se puede fusionar fácilmente con otros básicos del clóset como es el caso de una blusa de color pastel, en su caso no dudó en lucir el azul cielo que causará furor durante los próximos meses. Para ello, resalta una camisa de botones, cuello y manga larga que incluso se puede llevar en una talla oversize para darle un distintivo al atuendo.

Así de fácil puedes convertirte en la sensación del otoño. (Foto: IG @mathildepinault)

Por supuesto, lo anterior no es lo único a resaltar, ya que según la propia Valentina Paloma, también se puede optar por un diseño denim que le otorgue un estilo mucho más moderno o mejor conocido como aesthetic, ¿le darías una oportunidad? Los toques finales para un outfit tan chic como este están en unas calcetas de transparencias para llevar un par de sandalias de plataformas que ayuden a elevar el look al máximo nivel de sofisticación.

Aunque esta foto de la hija de Salma Hayek le dio la vuelta al mundo el pasado mes de febrero, fue su propia hermanastra Mathlde Pinault quien la recordó hace unos días a través de sus historias de Instagram y posiblemente como un recordatorio del otoño próximo a iniciar. Cabe recordar que tanto Valentina Paloma como la actriz y la modelo posaron juntas con estos icónicos looks para la pasarela de Gucci en la Semana de la Moda con motivo de la nueva colección otoño-invierno.