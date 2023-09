La blusa de la reina Letizia que no debe faltar en tu clóset para verte sencilla y elegante

La reina Letizia Ortiz de España no deja de sorprender con su estilo, el cual ya se ha convertido en uno de los más seguidos y admirados de las royals, pues siempre muestra una gran versatilidad e incluso inspira a mujeres de todo el mundo a replicar sus looks, la vestimenta que la esposa del rey Felipe VI, renovó la indumentaria de la realeza y ha dado paso a una nueva generación de moda.

Esta vez se lució desde Santiago de Compostela, España donde como cada año hizo presencia para la inauguración del nuevo ciclo escolar. Durante el evento optó por usar un 'look navy', conformado por una prenda a rayas, zapatos náuticos y pantalones de traje.

La reina usó un look sencillo para convivir con niños y demostrarles confianza | Foto: X @CasaReal

¿Cuál es la blusa atemporal que usó la reina Letizia?

La reina hizo presencia con un look sencillo y sobrio que denota elegancia pero no más de la que se debería. Y una de las prendas que más llamó la atención fue la blusa a rayas beige y azul marino que le dio el toque llamativo y formal a su outfit. Este tipo de jersey son un básico atemporal por excelencia que no nos debe faltar en nuestro closet porque las rayas nunca pasan de moda, además tiene una gran capacidad para adaptarse a los colores y combinaciones de la temporada.

A su vez, complemento su estilo con unos pantalones de traje con una cintura muy acentuada y un cinturón de piel del mismo tono. Este vestuario es de la firma alemana Hugo Boss una de las preferidas de la reina. En cuanto al calzado, una vez más optó por tacón bajo y en el mismo tono que su jersey y los pantalones. En referencia a los accesorios destacó con unos lindos pendientes de triple aro en color rosa gold.

Las prendas son de la firma Hugo Boss | Foto: X @CasaReal

Y no podemos dejar de mencionar algo que ella siempre le pone especial atención, es decir su peinado, éste fue de una coleta desarreglada y flequillo delado, idealizada para mostrar sencillez y confianza, especialmente porque acudía a un evento donde habría muchos niños.

El jersey a rayas es un básico que no debe faltar en nuestro clóset | Foto: X @CasaReal

¿Cómo se puede combinar la blusa a rayas atemporal?

Un look muy similar usó la princesa Kate Middleton, sin embargo, ella le quiso dar un estilo más casual y la combinó con un short largo a la cintura en color blanco, con unos tenis en el mismo color. De esta forma el outfit ganó estilo.

Kate se veía relajada y casual con su look | Foto: Pinterest

Otra original forma de usar las blusas de punto a rayas es combinada con jeans blancos y accesorios caqui, este puede llevarse en el calzado, cinturón o bolso, sin embargo este estilo va más con el verano, así que si buscas usar un outfit así en otoño-invierno lo ideal será usar denim azules.

Las rayas pueden ser delgadas o gruesas | Foto: Pinterest

