Durante la última aparición publica de la princesa Leonor de España, antes de que ingresara a la academia de Zaragoza para su formación militar, la joven y su hermana, la infanta Sofía usaron una prenda que llamó mucho la atención porque la llevaron en el mismo color pero este look tiene un propósito que pocos saben qué significa.

Aunque Leonor y Sofía han mostrado tener diferentes estilos, hay ocasiones que coinciden en el look, y así lo hicieron hace unos días cuando la familia acompañó a la heredera al trono a su ingreso a la academia militar. Ahí las hermanas fueron fotografiadas y ambas llevaban puesto unos pantalones blancos, pero esta no es la única vez que se les ha visto con este color, en otras ocasiones ya se han puesto este tradicional tono.

En varias ocasiones se les ha visto llevar esta prenda | Foto: Twitter @CasaReal

¿Por qué la princesa Leonor y la infanta Sofía llevan siempre pantalones blancos?

Leonor llevó un pantalón de tiro medio, mientras que Sofía optó por talle alto y ambas lo combinaron con tenis del mismo color y aunque su estilo se vio muy similar, cada quien le agregó su toque, la princesa al usar una camisa azul y la infanta con un crop top estampado verde limón.

Pero el uso de este color tiene un propósito, el color blanco lo llevan debido a que es un forma de mantener el estilo elegante y clásico pero con un toque de tendencia. Con esta prenda, las royals han impuesto moda al usar looks más relajados y no tan estrictos, la realeza de su generación y las jovencitas de España ya han adoptado este estilo, que aunque parece un pantalón vaquero cualquiera, no lo es.

En su última aparición juntas ambas usaron pantalones muy parecidos aunque no iguales | Foto: Twitter @CasaReal

También su madre, la reina Letizia ha hecho uso del blanco en pantalones, de hecho este estilo muy probablemente fue heredado de su madre, ya que es común verla en elegantes pantalones de este color, aunque también se ha vuelto su tono predilecto para blazers, vestidos y accesorios. Pero también Amalia de Orange, la princesa Éléonore de Bélgica y hasta las Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi han usado la prenda perteneciente a la cadena española Zara.

Incluso la reina Letizia hace uso de este estilo continuamente | Foto: Twitter @CasaReal

¿Por qué Leonor es Princesa y Sofía infanta?

Al nacer, su abuelo, el rey Juan Carlos, estaba al frente del trono español, mientras que su padre, Felipe XI llevaba el título de heredero al trono, por lo que al ser hijas del príncipe ambas eran Infantas. Fue el 2 de junio del 2014 cuando el rey Juan Carlos decidió abdicar por lo que su primogénito, Felipe, se convirtió en rey.

Por consecuencia, Leonor ahora es la heredera al trono Español y Sofía se encuentra en la segunda posición al ser la primera en la línea de sucesión, a Leonor se le otorgó el título de Princesa de Asturias, Gerona y Viana, mientras que Sofía siguió siendo Infanta.

SIGUE LEYENDO

Las primeras imágenes de la princesa Leonor con uniforme militar