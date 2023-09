La reina Letizia da clase de estilo con jeans blancos y tenis para mayores de 50 años

La reina Letizia de España es uno de los personajes consentidos cuando hablamos de moda y estilo de vida, ya que la monarca ha sabido bien cómo lucir elegante y con estilo con cualquier look que se ponga ya sea en un evento de etiqueta, en la visita a una casa de asistencia o en un fin de semana en familia durante un día de campo.

Todos sus looks cautivan a simpatizantes o no de la monarquía, pues tiene un porte y estilo que la hace destacar donde quiera que se para por lo que es todo un ícono de moda a sus 50 años de edad. La consorte sabe que todos los ojos están sobre ella en todo momento por lo que no descuida ningún detalle de sus looks .

Se atrevió a usar el ruedo doblado y le dio un toque jovial a su look. Foto: Instagram @casarealdeespaña

La reina Letizia da cátedra de estilo con jeans blancos

La diseñadora Carolina Herrera ha destacado por oponerse a que las mujeres maduras vistan jeans, ya que asegura que es una prenda juvenil y las mayores de 40 años ya no deberían vestirlos, pero contrario a esa regla, Letizia dio una cátedra de estilo al usar unos jeans blancos con tenis del mismo color y se vio casual y elegante al mismo tiempo.

Pero no sólo eso pues además se atrevió a doblar el ruedo del pantalón hacia arriba dando un toque de distinción muy juvenil, caso al estilo de sus hijas las infantas Leonor y Sofía. Además la reina usó una playera cuello "V" totalmente blanca por dentro de jean. El toque de color lo dio un blazer verde botella que usó con las mangas arremangadas.

La reina Letizia dio el toque de color a su look con blazer verde. Foto: Instagram @casarealdeespaña

De calzado optó por unos tenis totalmente blancos, un estilo que viene con fuerza para esta temporada otoño-invierno 2023 y que ya hemos visto posicionarse en el gusto de los diseñadores de casas como Givenchy y Dior. El blanco es un color que estará de moda durante la recta final del año y que veremos con fuerza, por lo que aquí puedes leer cómo usarlos para verte elegante y con mucho estilo en la oficina o en una reunión con amigos.

SIGUE LEYENDO:

El blazer rojo de la reina Letizia que conquistó a todos y puedes comprar en Shein en menos de mil pesos

FOTOS: La reina Letizia presume el vestido sin mangas azul celeste perfecto para los días de calor