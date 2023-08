Las faldas sí se llevan en otoño, 3 modelos en tendencia que debes tener en tu armario

Si hay una prenda que es básica en el armario esa es la falda, es versátil, fácil de combinar, se puede usar tanto de día como de noche y siempre, pero siempre da un toque de elegancia y distinción a las mujeres que la usan. Por ello se ha convertido en la reina del armario y los mejores modistas recomiendan siempre tener una falda negra largo midi para usarla en toda ocasión y salir de un apuro.

Además las faldas son una prenda que aporta un toque muy femenino a cualquier look, esto sin importar quien las use, pues actualmente tanto hombres como mujeres las portan y se ven excelentes. Son frescas y ayudan a estilizar la figura. Las hay en diferentes cortes que favorecen a todos los tipos de cuerpos, por lo que si no tienes una en tu armario es una buena idea que adquieras una para crear tus looks de street style

Paulina Dávila nos enseña a usar falda con tenis y chaqueta de cuero. Foto: Instagram @

3 estilos de faldas que te harán ver súper trendy este otoño

Las faldas sí se usan en otoño, podríamos pensar que son prendas solo de verano, pero no los expertos en moda nos explican que son completamente atemporales y te las puedes poner todo el año lo que cambia es el largo, los colores y las telas, ya que en la recta final de año se usan más gruesas con la finalidad de protegernos del frío. A continuación te presentamos los cortes que te ayudarán a verte súper trendy este otoño.

Falda lápiz

Si eres una chica que va a la oficina esta será tu gran aliada pues aporta un toque de elegancia y estilo, así como la seriedad necesaria para los eventos formales y te ayudarán a verte arreglada todo el tiempo. Si tienes caderas pronunciadas te ayudará a definir la figura y se recomienda que la combines con prendas sueltas para hacer un equilibrio en la parte superior del cuerpo.

Ya sea lisa o estampada te ayudará a lucir elegante. Foto: Instagram

Falda de tul

El tul será tu aliado este otoño ya que te da un toque súper romántico, pero además la puedes usar para un evento formal o una salida casual con amigas. Esta va bien con todos los tipos de cuerpas, y el largo perfecto para el otoño será el maxi, hasta la altura del tobillo. Atrévete a usarlas con zapatillas o si quieres un look casual con tenis de plataforma para darle un toque chic a tu estilo esta temporada. Si tienes que buscar un color no dudes en elegir el negro, pues nunca te fallará.

Te dejamos esta idea para que sepas cómo combinarla. Foto: Instagram

Maxifaldas de piel

Las faldas tipo piel vienen con todo este otoño, si quieres verte elegante y con estilo no dudes en comprarte una. Los colores que más lucen son los tonos tierra. Combínalas con botas y una camisa blanca. Te verás increíble. El corte que más hace lucir es el tipo A. Estarán de moda durante la recta final del año, pues son perfectas para otoño e invierno.

Este es el ejemplo de un clásico look de otoño. Foto: Instagram

