Rania de Jordania tiene el look perfecto para usar faldas tableadas sin perder la elegancia

La reina Rania de Jordania es una de las máximas referentes de moda y estilo para mujeres de todas las edades, pues así como mantiene la elegancia que su título real requiere también sabe cómo sumarse a las mejores tendencias de cada temporada, mismas que le ayudan a presumirse moderna y muy juvenil. Por supuesto, en cada aparición sorprende al llevar los mejores looks, pero el que llevó hace unas semanas demuestra que este otoño las faldas tableadas serán un must have del clóset.

De acuerdo con la esposa del rey Abdalá II, las faldas tableadas no sólo están para llevarse en la versión mini y extra juvenil para recrear el estilo de colegiala que ha sidda la obsesión en mujeres jóvenes desde la primavera pasada; en cambio, Rania de Jordania apostó por una falda de tablas delgadas y en un corte midi, es decir, a media pantorrilla. A pesar de ello, la royal le dio un toque moderno a su look gracias a un ruedo asimétrico con el que también se coronó como la más trendy.

A sus 53 años, la reina sabe cómo llevar las tendencias sin perder la elegancia. (Foto: IG @queenrania)

¿Cómo usar faldas tableadas después de los 50 años? Rania de Jordania da la muestra

A tan sólo unos días de darle la bienvenida a un nuevo año de vida, la madre de cuatro se lució con el look más elegante para llevar a la oficina, a una comida, a una reunión con amigas e incluso en el día a día para no perder el glamur. Para ello apostó por una falda tableada, misma que será tendencia este otoño, pero de la que merece la pena dar algunos de los detalles para lucirla al máximo y como una verdadera experta en moda.

De acuerdo con Rania de Jordania, es importante llevar un tiro alto con el cual definir la figura al marcar la cintura y lograr un efecto alargador con el cual lucirás alta en cuestión de segundos. Por otro lado, dejó en claro que las tablas de la prenda deben de ser muy pequeñas y sutilmente marcadas para darle un efecto visual aún más trendy a la prenda; mientras que para la confección una caída en "A" acompañada por un ruedo asimétrico son perfectos para lucir moderna y crear mucho volumen en la figura.

¿Le robarías el outfit a Rania de Jordania? (Foto: IG @queenrania)

Además de todos los detalles anteriores, la reina también dejó en claro que los colores pastel no pasarán de moda este otoño y que una falda como esta se puede llevar en un baby blue con el cual lucir delicada y extra femenina sin atraer demasiado la atención, como sí ocurrió durante el verano con el rosa y fucsia. Para completar su look, también llevó una camisa blanca de botones, misma que todas las mujeres ya tienen como básico infalible del clóset; sin embargo, dejó en claro que para llevar la el cuello debe ir desenfadado y las mangas deben de ser cortas o estar remangadas para ese estilo más cómodo.

Entre los trucos de la reina Rania de Jordania para nunca perder la elegancia en sus looks, dejó en claro que los accesorios y el calzado son los más importantes; en esta ocasión no dudó en agregar unos stilettos blancos con los cuales mantuvo la paleta de colores en su outfit. Asimismo, un cinturón delgado y un bolso de mano, ambos en color verde pastel le dieron el balance más juvenil al look.

Los lentes de sol también son magníficos para llevar el look al máximo nivel. (Foto: IG @queenrania)

