Tres colores que podrían opacar tu look y hacerte ver menos atractiva

Si te has preguntado en más de una ocasión qué colores usar o no al vestir según tu tono de piel o época del año, debes saber que hay expertas y apasionadas de la moda, como Lina Holtzman, que aseguran que no hay una fórmula a seguir, ya que si bien antes se tenían ciertas tendencias en colorimetría, actualmente lo que se busca es que las personas sean quienes tengan la última palabra, que al verse en el espejo, se sientan cómodos y seguros con lo que portan.

"A nivel monocromía y a nivel combinación de colores, ya no hay un camino a seguir, a mí me parece que una voz a seguir, la propia", aseguró en una entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham, para el Heraldo Media Group.

Sin embargo, hay ciertas tendencias que apuntan a que algunos colores pueden opacar el look en general de las personas, en cambio hay otros que jugarían a su favor.

Gris claro: el color que podría hacerte ver aburrida

Es uno de los que menos se recomienda en el ámbito de la moda, ya que es un tono que no aporta luminosidad a la piel, por el contrario la opaca, y si se toma en consideración la psicología del color, verás que connota aburrimiento, falta de energía o vitalidad, frialdad, desinterés y hasta melancolía; sin embargo, podría resaltarse si contrasta con alguna otra prenda de vestir en colores más vivos o cálidos.

Este color puede opacar tu apariencia en general si no logras contrastarlo con otro tono. Foto: Freepik

Amarillo o rosa fluorescente: colores psicodélicos

Estos dos colores pueden resultar muy agresivos a la vista, con ellos nadie pasaría desapercibido en ningún contexto, por ello es necesario que antes de usarlos, las personas se pregunten qué desean expresar ante los demás. Si lo que buscan mostrar con su outfit es sobriedad, seriedad, elegancia y sofisticación, estos colores definitivamente no son la mejor opción.

En cambio podrían funcionar muy bien en otras situaciones, por ejemplo, un festival de música electrónica, en donde justamente lo que se busca es ser el foco de atención, generar un impacto visual potente en los otros.

Ropa en estos colores pueden resultar agresivos a la vista. Foto: Freepik

¿Qué transmite el color marrón claro?

Es un color que no es ni marrón, pero tampoco es beige, y es precisamente esta indefinición lo que puede arruinar el look de las personas. La ropa de este color, que está asociado a la tierra y es hasta cierto punto cálido, también puede expresar austeridad, simpleza, aburrimiento y desánimo, aunque para muchas personas también es un color que brinda cierta tranquilidad a la vista.

Para evitar que tu outfit se torne aburrido o hasta anticuado con este color, puedes combinarlo con el fucsia o el naranja, con este último le darías un toque más otoñal a tu outfit.

