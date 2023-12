El método de entrenamiento y dieta "30-30-30", ¿el mejor para bajar de peso?

El método 30-30-30 ha surgido como una novedosa estrategia para perder peso y mejorar el control del azúcar en la sangre, cobrando popularidad recientemente. Este enfoque propone un plan que integra nutrición y actividad física, basándose en la premisa de consumir 30 gramos de proteínas dentro de los primeros 30 minutos tras despertar, seguido de una sesión de ejercicio de baja intensidad durante 30 minutos.

Este método encuentra su origen en el libro de Tim Ferriss, "El cuerpo de 4 horas", y ha ganado popularidad gracias a las redes sociales y a que la han adoptado personas como Gary Brecka, un reconocido entrenador personal y Dana White, presidente del Ultimate Fighting Championship, quien ha elogiado sus beneficios para la salud.

Hacer ejercicio siempre es buena idea. Foto: Freepik.

¿Es seguro emplear el método 30-30-30?

La base científica detrás del método 30-30-30 sugiere que el intervalo de tiempo entre las 7 y 9 de la mañana es óptimo para realizar ejercicios que favorecen la pérdida de peso. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de críticas. Expertos en nutrición y ejercicio físico han expresado reservas respecto a algunos aspectos de este enfoque.

Tara Schmidt, dietista principal de la Clínica Mayo, argumenta que no es necesario desayunar inmediatamente al despertar, destacando que no todas las personas pueden digerir alimentos tan temprano. Schmidt reconoce la importancia de incluir proteínas en el desayuno pero sugiere complementarlas con otros alimentos nutritivos, como frutas ricas en fibra, verduras e hidratos de carbono, según recogió el diario The New York Post.

Comer bien también es muy importante. Foto: Freepik.

Respecto al ejercicio post-desayuno, Schmidt señala que aún faltan estudios que respalden la necesidad de realizar actividad física inmediatamente después de comer. La dieta balanceada y el ejercicio regular siguen siendo los pilares fundamentales para un estilo de vida saludable.

¿Por qué es importante una buena dieta y ejercicio?

Mantener una dieta balanceada y realizar ejercicio regularmente son esenciales para la salud y el bienestar general, pues ayudan a prevenir enfermedades, mejorar la salud mental y mantener un peso saludable. Sin embargo, es crucial consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier régimen dietético o de ejercicio. Un experto puede ofrecer asesoramiento personalizado, asegurando que las actividades y la dieta elegidas sean seguras y efectivas, adaptadas a las necesidades y condiciones de salud individuales.

Aunque parece ser bueno, tiene sus detractores. Foto: Freepik.

En conclusión, el método 30-30-30 se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan perder peso y mejorar su salud. Sin embargo, es importante considerar las recomendaciones de los expertos y adaptar este enfoque a las necesidades y capacidades individuales. La clave sigue siendo una dieta equilibrada y una rutina de ejercicio sostenible a largo plazo.