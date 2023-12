Reglas de oro para usar bufandas y gorros en esta temporada invernal

Con la llegada del invierno las temperaturas bajan considerablemente en algunos lugares de nuestro país, lo que nos obliga a sacar de nuestro clóset la ropa más abrigadora y calientita para protegernos del frío como las bufandas y los gorros, sin embargo, hay algunas reglas que no deben pasar desapercibidas a la hora de armar tu estilo.

Los guantes, gorros y bufandas son los complementos perfectos para no congelarte estos días de bajas temperaturas. Y aunque los tres son un excelente complemento, existen varias formas de usarlas para que tu look destaque y no se pierdan en el intento de hacerlos lucir.

No hay forma de que no destaques tu look invernal | Foto: Pinterest

3 reglas de oro para usar gorro y bufanda

Bufandas para invierno

La bufanda es el complemento de estilo que aporta funcionalidad y estilo. Es un accesorio que nos ayuda a elevar la temperatura de nuestro cuerpo cuando hace mucho frío. Al colocarla en tu cuello, hará que entres en calor de inmediato. Dale la oportunidad para resaltar tu look.

Bufandas de largo intermedio: procura que la bufanda que escojas sea de un largo intermedio para que no parezca que traes una cobija colgando. Saber hacer un nudo en tu bufanda: es básico que sepas cómo hacer al menos un nudo, No usar las telas indicadas: la ropa para la temporada invernal se distingue por ser elaborada con tela invernal, franela o cashmere, evita el lino o las transparencias.

No uses colores pasteles en estos accesorios | Foto: Pinterest

Otra situación que puede jugar en tu contra es no usar colores de temporada, definitivamente ciérrale la puerta a los tonos pastel y dale la oportunidad a el marrón, negro o gris.

Gorros para invierno

Qué sería de los outfits de invierno sin los icónicos gorros, pero para ello debes saber que también existen sus propias reglas de estilismo para usarlos. Así que si quieres llevar tu outfit al siguiente nivel, evita por cualquier motivo cometer alguno de estos errores y verás cómo este accesorio se convertirá en la estrella de tu vestimenta.

Meter todo tu cabello dentro del gorro: si tienes el cabello largo, sí o sí debes dejar que tu cabello se asome, no trates de guardarlo o esconderlo porque con esto solo lograrás que se haga un bulto en tu cabeza. Mezclar accesorios: el gorro es llamativo por sí solo, definitivamente no agregues otro accesorio que arruine el look. Orejeras, aretes grandes y lentes con demasiados detalles no son buena idea. Elegir los colores adecuados. el material de los gorros es muy voluminoso, recuerda que si eliges tonos vibrantes, este se verá más llamativo. Lo ideal es que escojas el color de acuerdo a la temporada: el negro, café, blanco y gris son ideales.